Z eksplozivom nad parado ponosa

Poljska LGBT+ skupnost se sooča s številnimi napadi in sovražno propagando

Eden od transparentov nasprotnikov parade ponosa na Poljskem

© YouTube / Ruptly

Prejšnji teden je med poljsko parado ponosa v Lublinu skoraj eksplodirala doma izdelana bomba. Na ulice je z željo po svobodnejši prihodnosti stopilo okoli 1.500 ljudi, protest pa so poleg najdenega eksploziva ovirale tolpe antagonistov. Gibanje WeMove EU, ki se med drugim zavzema za državljanske svoboščine in pravice ter se bori proti diskriminaciji, poziva, da ukrepamo takoj in s podpisom deklaracije ter donacijami podpremo skupnost.

V Lublinu je bila to že druga parada, od lani se je nasilje le še stopnjevalo. Posnetki iz prejšnjega tedna kažejo agresivne množice ljudi, predstavnike skrajnodesničarskih, cerkvenih in drugih konzervativnih gibanj, ki glasno vzklikajo žaljive slogane, zažigajo mavrične zastave in napadajo protestnike, nekateri pa stojijo z anti-LGBT+ plakati in rožnimi venci v rokah ter jih usmerjajo proti protestnikom. Policija je našla doma narejeno bombo, ki sta jo dva nasprotnika gibanja želela detonirati med parado ponosa. Eksploziv so na srečo pravočasno onemogočili.

V soboto bodo imeli na Poljskem parlamentarne volitve, vodilna stranka (PiS) pa skupaj z ostalimi desno usmerjenimi politiki, mediji in lokalnimi oblastmi že dlje časa podpihuje sovražno propagando. Nekateri od teh so svoje ulice celo označili kot "LGBT+ free zones", torej cone, kjer člani LGBT+ skupnosti niso zaželeni, poroča Freedom. Desničarski tednik Gazeta Polska je ob tej priložnosti izdal tudi nalepke z enakim sovražnim sloganom. "Zato moramo ukrepati takoj in izkazati svojo podporo ljudem iz LGBT+ skupnosti na Poljskem," so sporočili iz WeMove EU.

Voditelji stranke PiS so izjavili, da LGBT+ skupnost predstavlja grožnjo poljski identiteti, narodu, njegovem obstoju in zatorej poljski državi. Kar je že znana populistična retorika, ki jo uporabljajo konzervativne skupine.

WeMove EU poziva ljudi k podpisu deklaracije, ki se pod geslom "podpiram ljubezen" bori proti sovražnosti. Na njihovi spletni strani je objavljen obrazec, kjer zbirajo podpise in spodbudne komentarje ljudi iz celega sveta, ki jih bodo nato pretvorili v plakate in obesili po poljskih ulicah. Ponujajo tudi možnost donacij in s tem podpore projekta, s pomočjo katerega si prizadevajo, da bi se vsi ljudje na Poljskem in v Evropi počutili sprejeti kot doma.

