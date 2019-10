Zahteva za omejitev cen v domovih za starejše

Levica zahteva, da vlada in ministrstvo nemudoma preverita in omejita cene v zasebnih domovih s koncesijo

Zasebni domovi za starejše s koncesijo izdatno služijo na račun starejših, ker jim neupravičeno in nepravilno zaračunavajo lastne stroške investicije ali posojil, opozarjajo v Levici. Ker pristojno ministrstvo v zadnjih desetih letih ni storilo nič za odpravo nepravilnosti, v Levici na to temo zahtevajo nujno sejo odbora Državnega zbora (DZ).

Od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vlade zahtevajo, da nemudoma preverita in omejita cene v zasebnih domovih s koncesijo. Poleg tega pozivajo k spremembi pravilnika, po katerem lahko dolgove zasebnikov odplačujejo uporabniki in uporabnice doma. Zahtevajo tudi odgovor, za kaj je bilo nepojasnjeno porabljenih 5,2 milijona evrov presežka pri izvajalcih institucionalne oskrbe.

Stanovalcem naj prenehajo dodatno zaračunavati osnovne storitve socialne oskrbe, denimo pomoč pri osebni higieni, orientaciji in izvajanju dnevnih aktivnosti, zahtevajo. Poleg tega pa naj se tudi pripravi akcijski načrt za reševanje prezasedenosti in kadrovske podhranjenosti v domovih, ki bo "prelomil s dosedanjo politiko podeljevanja koncesij zasebnemu kapitalu", so zapisali.

Ugotovitve, da domovi s koncesijo neupravičeno in nepravilno zaračunavajo lastne stroške investicije ali kreditov, je potrdilo tudi računsko sodišče, so spomnili. Uporabniki tako po njihovih besedah s preplačili za zasebnike ustvarjajo čisti dobiček.

To pa je le vrh ledene gore, so prepričani. Ministrstvo za delo je namreč po njihovi oceni "zavestno ignoriralo problematiko previsokih cen". "Izvajalcem institucionalne oskrbe je samo v letu 2016 dovolilo ustvariti 10,8 milijona evrov dobička v panogi, ki je zakonsko opredeljena kot nepridobitna, medtem ko poraba okoli 5,2 milijona evrov presežkov še do danes ostaja nepojasnjena," so izpostavili.

Podatek je po njihovem mnenju zaskrbljujoč zlasti glede na to, da bi z ustvarjenimi presežnimi sredstvi vsako leto lahko zgradili dodaten dom za starejše.

Država po njihovih navedbah že 14 let ni zgradila javnega doma za starejše niti ne načrtuje novih izgradenj. Pomanjkanje zmogljivosti zato rešuje s podeljevanjem koncesij za domsko oskrbo, tako da je danes na tem področju 41 koncesionarjev in 53 javnih domov, medtem ko je bilo leta 1993 javnih domov 60.

"S podeljevanjem koncesij zasebnim družbam in oblikovanjem predpisov, ki omogočajo ustvarjanje profita z izvajanjem skrbi za starejše, je država odprla trg tam, kjer ga ne bi smelo biti," so opozorili.

DZ bo sicer o dolgotrajni oskrbi razpravljal na izredni seji 17. oktobra.