Zaradi stranskih učinkov zdravila morajo plačati milijardno odškodnino

Farmacevtski gigant Johnson & Johnson bo moral zaradi stranskih učinkov zdravila za duševne bolezni oz. tega, da nanje ni opozoril, plačati osem milijard dolarjev odškodnin

Risperdal

© Johnson&Johnson / Janssen Pharmaceuticals

Farmacevtski gigant Johnson & Johnson bo moral zaradi stranskih učinkov zdravila za duševne bolezni oz. tega, da nanje ni opozoril, plačati osem milijard dolarjev odškodnin in obresti, je odločila porota na sodišču v Filadelfiji. Zdravilo je namreč povzročilo rast dojk pri moških.

Johnson & Johnson in njegovo hčerinsko podjetje Janssen Pharmaceuticals je tožnik na sodišču v Filadelfiji tožil, ker so se mu zaradi zdravila Risperdal, ki ga je prejemal za zdravljenje shizofrenije in bipolarne motnje, povečale prsi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Farmacevtski gigant se je na tožbo že pritožil, češ da je naložena mu odškodnina "skrajno nesorazmerna", saj mu je bilo prvotno naloženo izplačilo odškodnine v višini 680.000 dolarjev.

Zdravilo je povzročilo rast dojk pri moških.

"Podjetje je prepričano, da bo sodba razveljavljena," so navedli v izjavi in dodali, da bodo takoj ukrepali za izničenje te pretirane in neutemeljene sodbe. Johnson & Johnson je ob tem sodišče obtožil, da je njegovim odvetnikom preprečilo predstavitev ključnih dokazov v zvezi z navodili za uporabo pri Risperdalu.

A sodišče v Filadelfiji ni edino, pred katerim se mora zaradi stranskih učinkov Risperdala oz. neopozoril nanje zagovarjati ta gigant. Tožijo ga tudi na sodiščih v Pensilvaniji, Kaliforniji in Missouriju.

Risperdal je ameriška administracija za prehrano in zdravila (FDA) za zdravljenje odraslih bolnikov odobrila leta 1993. Samo v letu 2018 je Johnson & Johnson z njegovo prodajo zaslužil 737 milijonov dolarjev.

Zdravilo Risperdal se uporablja tudi v Sloveniji. V podatkovni zbirki zdravil, ki so na voljo v Sloveniji, Mediatly, je pri Risperdalu ginekomastija, to je stanje povečanih prsi pri moškem, navedena med njegovimi možnimi neželenimi učinki.

vzO9uVbrxNQ