Nogometaši dobili prepoved nakupovanja na proste dni

Hannes Wolf (Salzburg, 13) in Kevin Kampl (RB Leipzig, 44)

© Steffen Prößdorf / WikiCommons

Vodstvo nemškega nogometnega prvoligaša RB Leipzig, za katerega igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, je svojim igralcem prepovedalo, da na proste dneve namesto počitka obiskujejo nakupovalne centre po Evropi.

Številni mediji so poročali, da je lansko sezono francoski napadalec Jean-Kevin Augustin, ki je trenutno na posoji v Monacu, večkrat šel v nakupe, namesto da bi proste dni izkoristil za počitek.

"Ni nam všeč, da igralci letijo po Evropi na svoje proste dni. Fantom smo dali jasno vedeti, da so prosti dnevi namenjeni počitku in ne nakupovanju v Parizu ali New Yorku," je za nemški magazin Bild povedal športni direktor Markus Krösche.

Klub bo dovolil igralcem, da si med reprezentančnim premorom vzamejo kakšen dan oddiha. Let na Mallorco je denimo za igralce RB Leipziga dovoljen, v Južno Afriko pa ne, poroča nemška tiskovna agencije dpa.

RB Leipzig je po sedmih tekmah na četrtem mestu bundeslige.