V čevapčiče in pleskavice dodajali prepovedano snov

V maso za pleskavice in čevapčiče so dodajali sulfit, da je bilo meso videti sveže. Pod lupo je bilo osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov, skupaj pa so inšpektorji odvzeli 34 vzorcev.

© Marco Verch / Flickr

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je septembra izvedla poseben nadzor nad uporabo aditiva iz skupine sulfitov. Pod lupo je vzela osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov, skupaj pa so inšpektorji odvzeli 34 vzorcev, prisotnost sulfita so ugotovili pri enem, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Inšpekcija je posebni nadzor izvedla po tem, ko je predhodno ugotovila nedovoljene vsebnosti aditiva iz skupine sulfitov v petih vzorcih mesnih pripravkov. Nadzor je izvedla na sedežih trgovskih verig, ki imajo v svojih trgovinah mesnice, v katerih pripravljajo mesne pripravke (čevapčiče, pleskavice in pečenice), mesnicah in gostinskih obratih, ki sami pripravljajo omenjene mesne pripravke.

Inšpektorji so preverjali recepturo za maso, iz katere pripravljajo mesne pripravke, rezultate notranjih kontrol nad omenjeno skupino proizvodov, korektivne ukrepe pri tistih proizvajalcih, ki so že imeli neustrezne rezultate, ustreznost korektivnih ukrepov, roke uporabnosti proizvodov, morebitno spremembo rokov uporabnosti in receptur proizvodov ter začimbe in aditive, ki jih proizvajalec uporablja pri proizvodnji.

Vzorec, ki je potrdil uporabo sulfita, je po ugotovitvah inšpektorjev primer nepoštene prakse.

Inšpekcija je v posebnem nadzoru skupno izdala devet opozoril, v enem primeru je odredila prepoved prodaje in prometa mesnih pripravkov, v dveh primerih pa uvedla prekrškovni postopek. Večina se nanaša na mesnice, saj se le pet opozoril nanaša na trgovske verige (eno opozorilo) in gostinske obrate (štiri opozorila).

Vzorec, ki je potrdil uporabo sulfita, je po ugotovitvah inšpektorjev primer nepoštene prakse. Pregled dokumentacije je namreč pokazal, da ni šlo za sistemsko načrtno dodajanje nedovoljenega aditiva s strani nosilca živilske dejavnosti, ampak je bila uporaba tega praksa posameznikov. "Izvajanje priprave mesnih izdelkov v tem primeru ni bilo skladno z navodilom za delo in recepturo," so pojasnili.

Odkrita nedovoljena praksa pri proizvodnji mletega mesa in mesnih pripravkov je bila razširjena predvsem v obratih 'mesnic' v večjih trgovskih verigah. Medtem je v sistemu gostinskih obratov niso odkrili.

Odkrita nedovoljena praksa pri proizvodnji mletega mesa in mesnih pripravkov je bila razširjena predvsem v obratih 'mesnic' v večjih trgovskih verigah.

Ker po predhodnih ugotovitvah uprave o uporabi nedovoljenega aditiva niso ugotovili, da bi popravljali recepture ali roke uporabnosti omenjenih živil, na upravi za varno hrano sklepajo, da je bila uporaba nedovoljenega aditiva praksa posameznikov oz. da delovna praksa ni sledila predpisanim recepturam, sistemi notranjih kontrol pa niso odkrili in odpravili nedovoljene prakse.

Uporaba omenjenega aditiva, ki sodi tudi v skupino alergenov, v mesnih pripravkih ni dovoljena. Sulfit sicer preprečuje oksidacijo mesnega pripravka.