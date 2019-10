Trumpološki lažnivec

Kurdi so se v drugi svetovni vojni borili na strani zaveznikov, kljub temu, da ameriški predsednik trdi drugače

Donald Trump, predsednik ZDA

© Gage Skidmore

Ameriški predsednik Donald Trump je bogati zbirki laži in polresnic, s katerimi skuša opravičevati svojo uničevalno politiko, nedavno dodal novo. Ko so ZDA dokončno izdale zaupanje Kurdov, svojih dovčerajšnjih zaveznikov v boju proti Islamski državi, in dopustile ofenzivo Turčije na njihova ozemlja ob meji s Sirijo, je potezo obrazložil s preprosto logiko: »Kurdi nam tudi niso pomagali v Normandiji.«

Laž ameriškega predsednika

Kot vedno, je treba Trumpove besede jemati s konjsko dozo skepse. Res je, da kurdske enote niso ravno igrale odločilne vloge pri razbijanju nemške obrambe ob odločilnem zavezniškem izkrcanju v Evropi leta 1944 – kar pa ne pomeni, da borci iz Bližnjega Vzhoda niso sodelovali v boju proti nacistom. Kurdski vojaki so bili namreč del Iraških odredov, ki so delovali v sestavi britanske vojske in so vključevali med drugim 22 asirskih in deset kurdskih čet. Padalci iz teh odredov so se borili proti nemškim okupatorjem v Albaniji, Italiji in v Grčiji; leta 1944 so Britanci Iraške odrede preimenovali v Royal Air Force Levies.

V tem času je Trumpov oče Fred, potomec priseljencev iz Bavarske, ki je doma menda pogosto govoril nemško, na varnem prek oceana v ZDA prek svojega podjetja gradil hiše za oficirje ameriške mornarice in tako postavljal temelje za nepremičninski imperij svoje družine.