Vsako leto se poroči 12 milijonov deklic, mlajših od 18 let

Danes je svetovni dan deklic. Leta 2017 je bilo eno od treh deklet, starih med 15 in 19 let, v 30 državah podvrženo obrezovanju spolnih organov. Delež mladih žensk, ki so se poročile že v otroštvu, pa se je v zadnjem desetletju zmanjšal za 15 odstotkov.

Danes je svetovni dan deklic, ki letos poteka pod sloganom Moč deklic je neustavljiva. Sklad ZN za otroke (Unicef) ob tej priložnosti poudarja, da so deklice neustavljive, saj v sebi nosijo izjemno moč in energijo, s čimer lahko uresničijo svoj polni potencial, če imajo enake možnosti. Vlaganje v deklice pomembno prispeva k razvoju celotne družbe.

V Unicefu izpostavljajo, da vse več deklic danes uresničuje svoje sanje. Vse več jih namreč hodi v šolo in zaključi izobraževanje, manj se jih poroči in v času otroštva postanejo matere, vse več jih pridobi veščine, potrebne za delovne izzive v prihodnosti.

Kot navajajo, se je delež mladih žensk, ki so se poročile v otroštvu, v zadnjem desetletju zmanjšal za 15 odstotkov. Globalna stopnja rodnosti pri mladostnicah se je zmanjšala s 65 rojstev na 1000 deklet, starih med 15 in 19 let, leta 1995, na 43 rojstev na 1000 deklet, starih med 15 in 19 let, v letu 2018.

Po podatkih Unicefa se je število deklic, ki ne hodijo v šolo, med letoma 1998 in 2018 zmanjšalo za 37,5 odstotka. Število nepismenih mladih žensk, starih med 15 in 24 let, se je med letoma 1995 in 2016 zmanjšalo za približno 42 odstotkov.

Prav tako se je zmanjšal delež deklic, ki so podvržene obrezovanju spolnih organov - leta 2017 je bilo eno od treh deklet, starih med 15 in 19 let, v 30 državah deležno te prakse, v primerjavi z enim od dveh deklet leta 1990.

V Unicefu opozarjajo, da kljub napredku izzivi ostajajo, saj milijone deklic po vsem svetu še vedno nima možnosti, da bi uresničile svoj polni potencial.

Vsako leto se poroči 12 milijonov deklic, mlajših od 18 let, zaradi česar se njihovo otroštvo prezgodaj konča. Dekleta, ki se poročijo v otroštvu, bolj verjetno opustijo šolanje in imajo nižjo stopnjo izobrazbe kot tista, ki se poročijo kasneje.

130 milijonov deklic, starih od šest do 17 let, ne hodi v šolo, več 10.000 deklic pa je prisiljenih sodelovati v oboroženih skupinah, pogosto kot spolne sužnje, še navaja Unicef.

