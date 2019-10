Ob nakupu telefona po novem sken obraza

Kitajska vztrajno napreduje na področju tehnologije prepoznavanja obraza. Od prvega decembra dalje bodo njeni uporabniki ob nakupu mobilnega telefona ali sklenitvi mobilne/internetne naročnine morali skenirati svoj obraz, telefonske številke pa več ne bo mogoče prenesti na drugo osebo.

Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo pojasnjuje, da želijo z ukrepom dvigniti varnost v kibernetskem svetu in obvarovati svoje uporabnike. Z njim bi poskušali preprečevati tudi zlorabe, ki se tam sicer pogosto dogajajo. V javnost so prišle tudi informacije o ultra zmogljivi kameri z ločljivostjo 500 megapik, ki je kar 41-krat zmogljivejša od najnovejšega telefona iPhone 11 Pro. Ta naj bi natančno prepoznavala obraze v množici, s tem pa se uresničuje tudi kitajski načrt iz leta 2014, ki je predvidel sistem "točkovanja prebivalcev".

Ideja temelji na ocenjevanju prekrškov, ki jih v svojem življenju naredi prebivalec in posledičnem kaznovanju, če je »minus točk« preveč. Če bo le ta večkrat parkiral na pločniku, hodil čez cesto ob rdeči luči ali ne bo plačeval davkov, bo denimo deležen kazni, kot je denimo prepoved uporabe letala ali vlaka, prepoved obiskovanja dobrih šol (ali hotelov), nižja hitrost interneta ali javno zasmehovanje, piše Business Insider. Ta v nekaj mestih že deluje, do konca leta 2020 pa naj bi se uveljavil po celi Kitajski.

Postopek sicer odpira tudi široko polje vprašanj glede zasebnosti potrošnika.

