3D-tiskalnik natisnil umetno meso v breztežnostnem prostoru

"Majhen grižljaj za človeka, a velik za človeštvo"

Tiskanje umetnega mesa

Ruskim astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji je kot prvim uspelo, da so s pomočjo 3D-tiskalnika prišli do mesa. "Gre za majhen grižljaj za človeka, a velik za človeštvo," je besede prvega človeka na Luni izpred 50 let parafraziral Jusef Khesuani iz ruske družbe 3D Bioprinting Solutions, kjer so napravo izdelali.

Kot so pred dnevi pojasnili v ruski družbi, jim je poskus uspel že septembra. Pri tem je t.i. "bio tiskalnik" s pomočjo magnetnih polj v breztežnostnem prostoru izdelal umetno snov, podobno mesu goveda, zajca in ribe. V Moskvi izdelani tiskalnik je po navedbah svojih avtorjev prvi tiskalnik na svetu, s katerim je mogoče v breztežnostnem prostoru izdelovati manjše količine umetnega mesa.

Poskus je potekal pod vodstvom ruskega astronavta Olega Skripočke. Celice, ki so jih za pripravo mesa uporabili pri poskusu v vesolju, so dala na voljo podjetja iz ZDA in Izraela.

Proizvodnja umetne, mesu podobne snovi, je v breztežnostnem prostoru lažja kot pa v pogojih, kjer veljajo zakoni gravitacije. A kot je povedal Khesuani, bi znanstveniki za proizvodnjo večjih količin mesa v vesolju potrebovali bolj kompleksne naprave.

Masa za tiskanje umetnega masa

Običajno jedo astronavti na misijah v vesolju posušeno meso ali pa takšno zapakirano v vakuum. Ker nova tehnologija omogoča, da bi bilo treba na Mednarodno vesoljsko postajo dobavljati manjše količine hrane, bi lahko v prihodnje pošiljali večje odprave v bolj oddaljene kotičke vesolja, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal astronavt Oleg Kononenko.

Če bi potovali dlje od Zemlje na bolj oddaljene planete v Sončevem sistemu, potem s seboj ne bi mogli jemati tako velikih količin hrane kot doslej. "V vsakem primeru bi morali gojiti in izdelovati hrano na krovu vesoljskega plovila," je še dejal Kononenko.

