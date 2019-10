Otroška TV oddaja o drogah

Sezamova ulica se bo lotila problematike drog

Karli (levo) je lutka v rejništvu, ker je njena mama odvisnica od drog

© arhiv Sezamove ulice / YouTube

Priljubljena ameriška otroška televizijska oddaja Sezamova ulica (Sesame Street) se bo tokrat lotila problematike drog. Mami junakinje Karli bodo namreč pripisali odvisnost od opiatov. Karli se je seriji pridružila pred nekaj meseci kot lutka v rejništvu. Sedaj bo razkrila razlog za to - materino odvisnost od drog.

Elmu in še eni lutki bo povedala svojo zgodbo in z njima delila izkušnje s srečanj, ki se jih udeležuje skupaj z drugimi otroci odvisnikov. O tem, kaj je odvisnost, bo spregovoril tudi Elmov oče Louie, piše britanski BBC.

Karli se je seriji pridružila pred nekaj meseci kot lutka v rejništvu. Sedaj bo razkrila razlog za to - materino odvisnost od drog.

V ZDA okoli 5,7 milijona otrok, starih manj kot 11 let, živi s staršem, ki je odvisen od psihoaktivnih snovi, je BBC povzel navedbe ameriške tiskovne agencije AP.

Po podatkih Ameriškega centra za bolezni in preventivo (US Centre for Disease Control and Prevention) je bilo v ZDA med letoma 1999 in 2017 kar 399.000 primerov smrti povezanih z zlorabo opiatov. V ZDA vsak dan za posledicami predoziranja z opiati umrle 192 ljudi.

Priljubljena otroška televizijska nanizanka Sezamova ulica je nastala leta 1969, predvajata jo ameriška televizija PBS in HBO. Lani decembra so z lutko Lily odprli temo brezdomstva, v preteklosti pa so predstavili tudi avtizem in nasilje v družini, še piše BBC.

IcyI8xXKfT4

OI4u5mAxBz0

T2e7e2Hpb7I