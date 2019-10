Agrokorju skoraj 54 milijonov evrov visoka kazen

Varuh konkurence Agrokorju zaradi Costelle izrekel globo v višini 53,9 milijona evrov

Gazda« Ivica Todorić, nekdanji predsednik uprave Agrokorja

Agencija za varstvo konkurence je Agrokorju zaradi nepriglasitve koncentracije ob prevzemu kostelske polnilnice vode Costella izrekla globo v višini 53,9 milijona evrov, odgovorni osebi pa 5000 evrov globe. Oba sta že napovedala vložitev zahteve za sodno varstvo, zato odločba še ni pravnomočna.

Na agenciji so v sporočilu za javnost navedli, da so postopek o prekršku vodili zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd.

V Švici registrirani Agrokor AG, ki je v 100-odstotnem lastništvu "starega" Agrokorja, je namreč pridobil 100-odstotni delež v podjetju Ardeya Global Ltd. iz Dubaja, ki ima v lasti Costello. Kot spominja časnik Dnevnik, je podjetje iz Združenih arabskih emiratov kostelsko polnilnico od Gozdarstva Grča prevzelo leta 2016. Kdo je končni lastnik Costelle, je bilo sicer dalj časa prikrito in šele sčasoma se je izkazalo, da za vsem stoji največja hrvaška poslovna skupina.

S sklenitvijo omenjene pogodbe med Agrokorjem AG in Ardeyo Global Ltd. je za Agrokor po pojasnilih agencije nastopila zakonska obveznosti priglasitve koncentracije, to pa bi morali v Zagrebu storiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Ker Agrokor kljub pozivu agencije tega ni storil, je varuh konkurence aprila letos uvedel postopek presoje skladnosti koncentracij po uradni dolžnosti.

Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa do 10 odstotkov letnega prometa skupine v koncentraciji udeleženega podjetja v preteklem poslovnem letu.

Skupina Agrokor, ki se je aprila letos preimenovala v Fortenovo grupo, na Agrokorju pa je z izjemo slovenskega Mercatorja ostal insolventni del hrvaškega gospodarskega velikana, je lani ustvarila 38,8 milijarde kun (okoli 5,2 milijarde evrov) prihodkov, tako da je globa dejansko čisto na spodnjem delu možnega intervala.

Na agenciji so pojasnili, da so pri določitvi globe upoštevali čas zamude, obliko krivde, dejstvo, da koncentracija kljub pozivu ni bila priglašena, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom. Upoštevali so tudi, da je treba odvračati od tovrstnih kršitev, saj so pravočasne priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij.

V prihodnjih mesecih bo, kot kaže, tudi Mercatorjevo lastništvo vendarle prešlo na skupino Fortenova, Agrokor pa bo končal v stečaju.

Tako Agrokor kot oglobljena odgovorna oseba - Agrokor je takrat vodil nekdanji lastnik Ivica Todorić - sta zoper odločbo o prekršku napovedala vložitev zahtev za sodno varstvo, o katerih bo odločalo okrajno sodišče v Ljubljani, zato odločba o prekršku še ni pravnomočna, so še poudarili na agenciji.

V medijih se je sicer omenjalo, da je izrečena globa dejansko bolj simbolične narave, saj je od "starega" Agrokorja ne bo mogoče izterjati. V prihodnjih mesecih bo, kot kaže, tudi Mercatorjevo lastništvo vendarle prešlo na skupino Fortenova, Agrokor pa bo končal v stečaju.