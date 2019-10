Več jutranjega spanja za šolarje

Zakon, ki določa, da večina srednjih šol ne bo smela začeti pouka pred 8. uro zjutraj

© WikiCommons

Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je podpisal zakon, po katerem večina srednjih šol v državi od šolskega leta 2022/2023 ne bo smela začeti pouka pred 8. uro oz. 8.30. Zakon ima tako podpornike kot nasprotnike, saj je doslej že večkrat ni bil potrjen.

Razlog za zakon je mnenje, da se bodo mladostniki lažje in več učili, če bodo naspani. Pediatri in zdravstvena združenja poudarjajo, da je bilo na to temo izvedenih že dovolj študij, ki dokazujejo, da več spanja prinaša boljše učne rezultate.

Učiteljski sindikati pa menijo, da bi morali o času začetka pouka odločati šole ali šolska okrožja glede na potrebe in zmogljivosti. Sprememba bo povzročila spremembe glede avtobusnih prevozov in zapletla življenje staršem, ki sami vozijo otroke v šole. Nekateri starši trepetajo, da bodo zaradi tega trpele tudi zunajšolske dejavnosti.

