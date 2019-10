Prihaja televizijska serija o goreči katedrali Notre-Dame

Ideja se je porodila ob seriji Černobil

Po požaru, ki je aprila močno poškodoval pariško katedralo Notre-Dame, bodo posneli televizijsko mini serijo. Producenta sta filmski koncern Pathe in Vendome Group, ki sta pridobila televizijske pravice za poročanje časnika The New York Times o vzroku požara ter prizadevanjih gasilcev in policije, da bi katedralo rešili pred popolnim uničenjem.

Novico o mini seriji je na televizijskem sejmu Mipcom v Cannesu sporočil Philippe Rousselet iz Vendome Gruppe. Za filmski spletni portal Variety je povedal, da se je ideja zanjo porodila ob seriji Černobil, v kateri številni liki zgodbo pripovedujejo z različnih zornih kotov. Snemali jo bodo predvsem v Veliki Britaniji, bodo pa vanjo vključili osebe, ki bodo govorile različne jezike, s čimer želijo doseči, da bi serija delovala čim bolj organsko. Trenutno se Vendome Group in Pathe dogovarjata s scenaristi in priznanim britanskim režiserjem.

Serija bo po pisanju spletnega portala Variety rekonstruirala dogodke 15. aprila. "Notre-Dame je več kot stavba, uteleša duha francoske kulture," je povedal Rousselet in dodal, da bo serija prikazala resnično zgodbo o tem, kaj se je dogajalo tisto noč, vendar pa ne bo samo o dogodkih 15. aprila.

Za francoski filmski koncern Pathe, ki je doslej produciral le kinematografske filme, bo to prva televizijska produkcija. Po besedah Ardavana Safaeeja, predsednika Pathe Films, je projekt odlično priložnost zanje, tako zaradi mednarodne prepoznavnosti katedrale Notre-Dame kot tudi obširne raziskave The New York Timesa.

"Požar v Notre-Dame je bil velik šok najprej za Parižane, nato za celoten narod, v nekaj minutah pa je Pariz opljusnil še mednarodni val čustev," je povedal Safaee in dodal, da je bil Notre-Dame "biser naše arhitekturne in religiozne dediščine".

Francoski minister za kulturo Franck Riester je sicer v torek sporočil, da je za obnovo katedrale Notre-Dame že zbrana ali obljubljena skoraj milijarda evrov. Dodal je, da je še prezgodaj reči, ali bo do sedaj zbrana oz. obljubljena vsota zadostovala.

Zaenkrat tudi ni soglasja, kakšna naj bi bila katedrala po obnovi. Aprilski požar je zrušil njen zgodovinski zvonik in nekateri terjajo, naj bo novi identičnega videza, drugi pa se zavzemajo za sodobnejšo različico.

