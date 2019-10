Huaweiju kljub pritiskom ZDA rastejo prihodki

Kitajski tehnološki velikan Huawei je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvaril skoraj 80 milijard evrov prihodkov

© Pixabay

Kitajski tehnološki velikan Huawei je v prvih devetih mesecih leta ustvaril 610,8 milijarde jenov (78,3 milijarde evrov) prihodkov, kar je 24,4 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodke so povečali kljub pritiskom ZDA, ki so družbo dale na črni seznam z obtožbami, da ogroža nacionalno varnost.

"Ostajamo osredotočeni na informacijsko-komunikacijske tehnologije in pametne naprave, večanje učinkovitosti in kakovost našega dela," je družba po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila ob objavi podatkov o prihodkih.

Prav ta usmeritev jim je, kot so dodali, v prvih devetih mesecih pomagala okrepiti prihodke.

Huawei je pod pritiski sankcij ZDA, ki so se za to odločile, ker naj bi bi predstavljal grožnjo zaradi svoje tesne povezanosti s kitajskimi obveščevalnimi službami. V kitajskemu gigantu to vztrajno zavračajo.

