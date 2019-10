Kanal za vse, ki so naveličani brexita

V ponudbi britanske televizije Sky News je zdaj na voljo tudi povsem nov kanal z novicami, med katerimi ne bo niti ene posvečene brexitu

V ponudbi britanske televizije Sky News je od včeraj dalje tudi povsem nov kanal z novicami, med katerimi ne bo niti ene posvečene brexitu. Namenjen je vsem gledalcem, ki so po treh letih nenehnega poročanja o poteku pogajanj med EU in Združenim kraljestvom, naveličani s tem povezanih novic in so se zato celo začeli izogibati informativnim programom.

Kanal brez brexita bo vsak delovnik oddajal pet ur, medtem ko bo Sky News na svojem glavnem kanalu še naprej podrobno pokrival vse vidike brexita ter druge britanske in mednarodne novice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri Sky News so se za ta korak odločili na podlagi poleti objavljene raziskave, po kateri se tretjina Britancev v celoti izogiba programom z novicami. Več kot 70 odstotkov jih je za to okrivilo prav brexit, češ da so preveč razočarani nad politično razpravo v zvezi z njim.

"Sky News brez brexita je drzen pristop, a ker smo v zadnjih tednih in mesecih prisluhnili javnemu mnenju, vemo, da bodo naši gledalci to cenili," je dejal prvi mož Sky News John Ryley. Novi kanal po njegovih besedah ljudem nudi možnost, da si oddahnejo od brexita in prisluhnejo novicam o temah, ki se odvijajo stran od Westminstra in Bruslja. Stavili bodo na "udarno in izvirno novinarstvo".

Britanci so na referendumu leta 2016 s tesno večino podprli izstop države iz Evropske unije. Država se je odtlej pogreznila v politično krizo in mučno iskanje načina, kako izpolniti voljo ljudi. Zapleti in preobrati na tej poti redno polnijo naslovnice medijev na Otoku.