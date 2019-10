Fotogalerija: Demonstracije v Barceloni

V Kataloniji se nadaljujejo protesti po obsodbi devetih nekdanjih vodilnih katalonskih politikov

Barcelona, 14. oktober 2019

© Tilen Persič

Spodaj v fotogaleriji si lahko ogledate fotografije z demonstracij v Barceloni, ki so nastale 14., 15. in 16. oktobra na več lokacijah, in sicer na Plaça de Sant Jaume, Passeig de Gràcia in Via Laietana (v bližini Case de la Seda).

u16MSk7BuIo