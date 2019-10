Milan Kučan: Gre za evidentno kršenje človekovih pravic

Predstavil se je Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji protestira, njegovi pobudniki so Milan Kučan, Spomenka Hribar, Rudi Rizman in Ivo Vajgl

Milan Kučan, nekdanji predsednik RS

© Milan Fras

V Ljubljani se je danes prvič sestala civilna pobuda za podporo katalonskim političnim zapornikom, ki jo moti molk evropskih institucij ob visokih zapornih kaznih za devet nekdanjih voditeljev v Kataloniji. V izjavi, ki bo romala na več naslovov doma in v tujini, so protestirali ob dogajanju, ki da pomeni kršitev demokratičnih pravic v Evropi.

Pobudniki ustanovitve Odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji so nekdanji predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl, ki so danes tudi spregovorili na prvem srečanju. Glavni namen tega srečanja je bil sicer sprejem protestne izjave, ki jo je Kučan označil za "malo ustavo" odbora.

Med naslovniki izjave so predsednik republike, vlada, državni zbor in zunanje ministrstvo, pa tudi Evropski parlament, Evropska komisija, špansko veleposlaništvo in katalonska vlada. Slednji jo bo predal kar njen delegat v jugovzhodni Evropi Eric Hauck, ki mu je Kučan danes osebno izročil izjavo.

V izjavi odbor izraža prepričanje, da zaporne kazni katalonskim voditeljem "resno spodkopavajo temelje evropskega vrednotnega sistema". "Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU," so zapisali.

"Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice," so zapisali in izrazili prepričanje, da gre za politične zapornike, kar da so ocenili tudi številni pravni strokovnjaki.

"Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice."

Poudarjajo še, da ne gre samo za notranjepolitično vprašanje Španije. "Kratkovidno je prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti," menijo in dodajajo, da je krizo mogoče rešiti samo po poti političnega dialoga.

Kot je pojasnil Kučan, gre pri odboru za "moralni in etični pritisk na španske, evropske in slovenske oblasti, da končno vidijo, da ne gre samo za notranji problem Španije, ampak za evidentno kršenje človekovih pravic".

"Človekove pravice so univerzalne in so v hierarhiji varovanja vrednot, ki jih varuje mednarodno pravo, nad suverenim pravom oziroma notranjim pravom vsake suverene države," je še dejal Kučan.

Odbor moti tudi molk ob kršitvah pravic deveterice iz Katalonije, tako na ravni EU kot Slovenije. Molčati ob dogajanju po njihovem pomeni "prevzemati odgovornost za njihovo usodo, pa tudi rušenje evropskih demokratičnih načel".

"Človekove pravice so univerzalne in so v hierarhiji varovanja vrednot, ki jih varuje mednarodno pravo, nad suverenim pravom oziroma notranjim pravom vsake suverene države."

"Mi se ne opredeljujemo niti za niti proti neodvisnosti Katalonije, to ni naša stvar. Mi smo tukaj zato, da rečemo, da so takšne zaporne kazni, takšna represija, takšno nasilje države nad svojimi državljani, nesprejemljive," je poudaril Vajgl.

Odbor ima trenutno nekaj več kot 40 članov, med njimi vse tri nekdanje varuhe človekovih pravic v Sloveniji Iva Bizjaka, Zdenko Čebašek Travnik in Matjaža Hanžka ter evropska poslanca Milana Brgleza in Tanjo Fajon. Članici sta tudi nekdanja poslanka dunajskega in Evropskega parlamenta Angelika Mlinar in italijanska senatorka Tatjana Rojc. Kučan upa, da bosta lahko obe v svojih državah nastopili s podobnima iniciativama.

Protesti v Barceloni v teh dneh

© Tilen Persič

Javno pismo, ki ga je Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji predstavil danes, spodaj objavljamo v celoti.

PROTEST OB KRŠITVAH DEMOKRATIČNIH PRAVIC V EVROPI

Drakonske zaporne kazni, izrečene proti devetim uglednim in demokratično izvoljenim katalonskim voditeljem, resno izpodkopavajo temelje evropskega vrednotnega sistema. Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU.

Imeti politične zapornike na tleh EU je sramota! Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice! Deveterica katalonskih voditeljev, ki je vodila miroljubno, demokratično glasovanje Kataloncev o prihodnosti katalonskega naroda, je bila v čakanju na izrek kazni priprta dve leti. Številni pravni strokovnjaki z vsega sveta so ocenili, da gre v tem primeru za politične zapornike. Tudi po kriterijih resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1900 iz leta 2012 so ti katalonski politiki in civilnodružbena voditelja politični zaporniki. Utemeljeno pričakujemo, da bo podobno stališče sprejela tudi posebna preiskovalna skupina ZN. Po dveh letih pripora so zdaj obsojeni še na skupaj 100 let zapora.

Kriza odnosov med Madridom in Barcelono ni samo notranjepolitično vprašanje Španije. Kratkovidno je prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti. Nasilje vedno rojeva novo nasilje. Krizo je mogoče rešiti samo z odkritim dialogom, demokratičnimi političnimi sredstvi, razumom in odgovornostjo vpletenih strani.

Molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi številnih drugih, ki jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati odgovornost za njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel. Na to nočemo in ne moremo pristati. Verjamemo, da se bodo našemu protestu pridružili mnogi evropski državljani.

Obenem pričakujemo, da tudi evropski parlamenti in vlade, institucije EU, evropski parlament, komisija in evropski svet ne bodo molčali spričo grobih kršitev pravic katalonskih političnih zapornikov in temeljnih vrednot EU v Španiji. Človekove pravice imajo univerzalno veljavo in so nad notranjim pravom sleherne suverene države.