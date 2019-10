Bi zaupali diagnozi mobilne aplikacije ali bi se raje osebno odpravili do zdravnika?

So statistike dovolj dober temelj za postavljanje diagnoze? Mobilna aplikacija odpira številna vprašanja.

Diagnoza na videoklic

© Babylon

Mobilna aplikacija Babylon je prva zdravstvena aplikacija, ki jo podpira celo britansko javno zdravstvo, ki paciente preko sporočil in videoklicev povezuje z osebnimi zdravniki. Preko nje lahko uporabniki z opisovanjem svojih simptomov ocenijo, katero bolezen imajo, naročijo recept in preko videoklica opravijo celo terapijo. Pred kratkim pa se je pojavil primer, ko je moškemu in ženski z istim simptomi aplikacija pokazala različno diagnozo.

59-letnemu moškemu, kadilcu, ki je v preteklosti imel nekaj lažjih težav s srcem, je aplikacija diagnosticirala možne težave s srcem in mu svetovala obisk pri zdravniku, medtem ko je pri ženski z enako starostjo in simptomi ugotovila, da ima le panični napad. To je vzbudilo debate o spolni pristranskosti aplikacije in pod vprašaj postavila njeno verodostojnost.

Na primer se je podjetje kmalu zatem odzvalo z objavo na svojem blogu, v kateri so zapisali, da njihova aplikacija ni enakovredna diagnostičnemu orodju, saj deluje na podlagi statistike. Uporabniku bo, glede na simptome, ki jih je vpisal, pokazalo najverjetnejšo možno diagnozo, ki se z njimi povezuje. Statistika kaže, da je tveganje za koronarno srčno boleznijo različno glede na spol, saj se pri ženskah težave večinoma pokažejo 15 let kasneje kot pri moških. Poleg tega navajajo, da se ženske pogosteje srečujejo z anksioznostjo in so bolj nagnjene k depresiji. Ti statistični podatki so bili razlog, da je aplikacija ponudila različni diagnozi.

“Zavedamo se, da imamo še veliko dela, vendar smo trmasto optimistični, da lahko naredimo korak naprej pri odpravljanju pristranskosti med spoloma,” so zapisali na blogu. Očitno pa je, da bo, dokler se na področju umetne inteligence ne zgodi kak večji korak naprej, še zmeraj boljša izbira obisk pravega zdravnika.

tlUjqdsU518

Članek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu revije Monitor. >>