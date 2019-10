Sistem nadzora prepozna posameznika že zgolj po načinu hoje

Številna kitajska mesta so na gosto posejana z varnostnimi kamerami, ki imajo tudi možnost prepoznave obraza. Lani pa so začeli uvajati tudi tehnologijo za prepoznavo hoje. Ta s pomočjo umetne inteligence prepozna posameznika na razdalji 50 metrov zgolj po načinu hoje.

Umetna inteligenca in prepoznavanje posameznika po načinu hoje, četudi je ta obrnjen stran od kamere

Kitajska se že daljše obdobje intenzivno pripravlja na leto 2020, ko ima v načrtu polno uvedbo sistema "družbenega točkovanja državljanov". V ta namen so oblasti vzpostavile tehnološko izjemno napredno mrežo nadzora prebivalcev - od spremljanja njihovih mobilnih naprav do preletov z droni in snemanja s kamerami za prepoznavanje obraza.

Dokument o vzpostavitvi sistema družbenega točkovanja so kitajske oblasti sprejele junija 2014. Od takrat postopno vzpostavljajo sistem, v katerega bodo od prihodnjega leta po načrtih obvezno vključeni vsi državljani, pa tudi pravne osebe.

Vlada želi ustvariti družbo brez problemov, to pa želi doseči tako, da bo državljane ocenjevala na podlagi njihovega obnašanja - od nakupovalnih navad do dejavnosti na spletu.

V okviru sistema bodo tako zbirali goro vseh vrst podatkov, od upoštevanja prometnih pravil do (ne)odplačevanja kreditov ali preglasnega poslušanja glasbe na vlaku. Na podlagi zbranega gradiva bodo nato posameznike točkovali in jih uvrstili v tri kategorije lestvice družbenih zaslug: zaupanja vredne, povprečne in nevredne zaupanja.

Tisti iz zgornjega dela lestvice bodo nagrajeni, nevredni zaupanja pa kaznovani. Kazen bo lahko izguba določenih pravic, na primer pravice do najema posojila, zaposlitve v državni službi ali nakupa stanovanja v določeni soseski, pa celo do nakupa vozovnice za letalo ali vlak. Tisti s slabimi ocenami bodo naleteli na ovire povsod, tudi pri izbiri šole, v katero bodo smeli hoditi njihovi otroci.

Enotnega sistema družbenega točkovanja za celotno Kitajsko še ni, imajo pa posamezne lokalne oblasti svoje, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, poroča spletni medij Wired.

V mestu Rongcheng so tako uvedli sistem, po katerem vsak prebivalec dobi 1000 začetnih družbenih točk, nato pa jim oblasti za "lepo obnašanje" prištejejo dodatne točke, za neprimerno pa odštejejo. Dodatne točke lahko npr. posamezniku prinese človekoljubna donacija, minus pa prometni prekršek ali kraja.

Kitajska za nadzor državljanov uporablja najsodobnejšo tehnologijo. Številna kitajska mesta so na gosto posejana z varnostnimi kamerami, ki imajo tudi možnost prepoznave obraza. Uporabljali jih bodo tudi v okviru sistema družbenih točk, na primer za odkrivanje prometnih in drugih prekrškarjev.

Lani pa so, kot na spletni strani poroča britanski Independent, začeli uvajati tudi tehnologijo za prepoznavo hoje. Ta s pomočjo umetne inteligence prepozna posameznika na razdalji 50 metrov zgolj po načinu hoje. Imajo tudi drone, podobne golobom, za nadzor množic iz zraka. Program teh "vohunskih ptic" je sestavljen iz jat robotskih ptic, ki z visoko ločljivimi kamerami tajno nadzirajo ljudi na tleh.

Nedavno so kitajski znanstveniki razvili še izjemno zmogljivo kamero z ločljivostjo 500 megapikslov, s pomočjo katere lahko posameznika identificirajo v množici več deset tisoč ljudi. Kot dodaja Independent, je njen glavni namen prav nadzor. Kamera za odkrivanje posameznikov v množici kombinira tehnologijo prepoznave obrazov in sledenja v realnem času.

Številni so ob načrtih kitajskih oblasti zaskrbljeni. Borci za zaščito človekovih pravic so sistem družbenega točkovanja označili za srh zbujajoč in opozarjajo pred teptanjem človekovih pravic ljudi, ki se bodo znašli na napačnem delu lestvice družbeno zaslužnih.

