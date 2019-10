Brexit lovi začrtani rok

Britanska vlada zaprosila za novo preložitev brexita, a namerava za izstop iz EU ujeti rok 31. oktobra

Boris Johnson, britanski premier

© Chatham House

Britanska vlada je po odločitvi parlamenta, da preloži odločanje o dogovoru brexitu, tik pred iztekom roka poslala v Bruselj prošnjo za novo preložitev brexita za tri mesece. A vseeno nameravajo ujeti rok za brexit konec oktobra. Prepričani so tudi, da bo Boris Johnson v naslednjem tednu dobil dovolj podpore v parlamentu za ločitveni dogovor.

Britanska poslanska zbornica, ki je prvič po 37 letih zasedala v soboto, bi morala glasovati o novem ločitvenem sporazumu, ki sta ga v četrtek dosegla britanska vlada in EU in naj bi zagotovil urejen britanski izstop iz unije 31. oktobra. A se to ni zgodilo, saj so poslanci s sprejetjem dopolnila poslanca Oliverja Letwina preložili končno odločitev do sprejetja potrebne zakonodaje za implementacijo ločitvenega dogovora.

Čeprav je premier Boris Johnson zavračal, da bi zaprosil za ponovni odlog brexita, je to v skladu s septembrsko zahtevo parlamenta tik pred iztekom roka v soboto zvečer vendarle storil. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je to potrdil in hkrati napovedal, da bo zdaj začel "posvetovanja z voditelji EU, kako se odzvati".

Johnson tega pisma sicer ni podpisal. Mu je pa priložil še dva dopisa. V prvem je pojasnil, da je pismo z zahtevo za preložitev izstopa v skladu z zakonom, v katerem so poslanci zahtevali preložitev, če dogovor o brexitu ne bo potrjen do 19. oktobra, v drugem pa je pojasnil svoje stališče, da bi nova preložitev pomenila napako, saj da bi škodila tako interesom Združenega kraljestva kot preostalih članic EU. Voditelje EU je v bistvu prosil, naj preložitve brexita ne podprejo, ampak britanske poslance pozovejo k podpori dogovoru. Pod to pismo pa se je Johnson podpisal.

Britanski premier tako vztraja, da ne želi preložiti brexita, ki je trenutno predviden 31. oktobra. Zatrjuje tudi, da se o tem ne bo pogajal z Brusljem.

Johnson je sicer o zapletih že govoril z voditelji Francije, Nemčije in Nizozemske. V Parizu so opozorili, da nova odložitev brexita "ni v interesu nikogar".

Britanska vlada sicer namerava kljub temu zastoju ujeti rok za brexit konec oktobra. Zunanji minister Dominic Raab je tudi prepričan, da bo vlada v naslednjem tednu v parlamentu dobila dovolj podpore za potrditev ločitvenega dogovora in odhod Združenega kraljestva iz unije do predvidenega roka. Raab je prepričan, da ima Johnson "za seboj tudi številke".

"Glasovanje za dogovor ne bo končalo brexita. Ne bo prineslo gotovosti, končno besedo naj ima ljudstvo."



Jeremy Corbyn, vodja laburistov

Na čem sloni ta njegov optimizem, sicer ni jasno, saj so Laburisti Johnsonov ločitveni dogovor označili za še slabšega od predloga Johnsonove predhodnice Therese May, ki ga je parlament že trikrat zavrnil. Podobno pa mu nasprotujejo tudi severnoirski unionisti, ki sicer podpirajo manjšinsko vlado konservativcev.

Raab je sicer tudi potrdil namero vlade, da bo omenjena implementacijska zakonodaja v parlamentu že v ponedeljek. Poslanci bi o njej lahko glasovali že isti dan, je prepričan. A to je odvisno od parlamenta samega; odločitev o tem bo predsednik parlamenta John Bercow predvidoma sporočil v ponedeljek popoldne.

Medtem na drugi strani v uniji čakajo, kako se bodo zadeve odvile. Večjega odziva na novo prošnjo po odlogu brexita ni. Tusk je napovedal le, da bo začel posvetovanja z voditelji EU, kako se odzvati, a še ni jasno, kako se bo to odvilo. Morda bo prišlo celo do novega vrha.

Potem ko so se Britanci na referendumu junija 2016 s tesno večino 51,9 odstotka glasov odločili za izstop iz EU, je bil brexit predviden za 29. marec letos. A je bil ta datum že dvakrat preložen.

Se pa medtem v EU nadaljujejo ratifikacijski postopki prenovljenega ločitvenega dogovora. V nedeljo so na to temo zasedali tudi stalni predstavniki članic pri EU, da bi dogovor lahko že v ponedeljek romal v Evropski parlament. Ta začenja svoje redno zasedanje, ki bo trajalo do četrtka. Vmes pa naj bi tudi postalo jasno, ali bo britanski parlament dogovor podprl ali ne.

V soboto se je sicer v središču Londona zbralo tudi več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali nov referendum o brexitu. "Glasovanje za dogovor ne bo končalo brexita. Ne bo prineslo gotovosti, končno besedo naj ima ljudstvo," je v razpravi v poslanski zbornici dejal tudi vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn.

