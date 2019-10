VIDEO: Policijsko nasilje v Kataloniji

Na ulicah več kot pol milijona ljudi

V Kataloniji vse od prejšnjega ponedeljka, ko je špansko vrhovno sodišče obsodilo devet katalonskih voditeljev zaradi poskusa odcepitve od Španije, potekajo protesti, ki se sprevračajo v nasilje. Ranjenih je bilo že več kot 500 ljudi, družabna omrežja pa so preplavili posnetki spopadov med protestniki in policijo. Nad nasiljem je zaskrbljena tudi Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice.

htvAe_mANN4

Sodišče je voditelje obsodilo na od 9 do 13 let zapora zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev, kar je vzbudilo burne reakcije. Po podatkih regionalne policije naj bi na ulice stopilo več kot pol milijona ljudi, to pa naj bi bila največja stavka, ki jo pomni katalonska zgodovina.

Posnetki prikazujejo razburjene množice, ki mahajo s katalonskimi zastavami, nekateri so v jezi zaradi obsodb zažigali smetnjake in pohištvo. Policija se jim je zoperstavila s solzivcem in podobnimi represivnimi sredstvi, ki so bili vzrok za številne poškodbe.

4HfpOFQj908

iYBDzH-ZTlk

Gmota ljudi se je v znak protesta zbrala pred cerkvijo Sagrada Familia in onemogočila turistične oglede.

5MDRoObJ_dU

Policija se je na protestna mesta neizprosno prebijala v svojih vozilih. Agencija Ruptly je objavila posnetek ranjenega protestnika, ki ga je zbil policijski kombi.

HlUH1FqH0jo

Zaradi protestov je bil moten cestni, železniški in celo letalski promet. Protestniki so zasedli več cest, tudi avtocest, ki povezujejo Španijo in Francijo, množice so se zbrale na letališču, te pa so z napadi poskušali zatreti oboroženi policisti, ki so protestnike preganjali s palicami. Odpovedanih je bilo več kot 100 letov.

KslSfyTEpD4

Na razmere se je odzvala tudi Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice, zaskrbljena zaradi poročil o pretirani sili, ki jo nad protestniki izvaja policija. Meni, da bi morali v takšnih primerih strogo upoštevati načeli nujnosti in sorazmernosti. Problem so predvsem represivna orožja (naboji iz gume in pene), zaradi katerih so štirje že utrpeli hude poškodbe oči. Med ranjenci pa se niso znašli le protestniki, temveč tudi novinarji. Veliko jih poroča o napadu s strani policistov. Ti naj bi nad njimi izvajali fizično nasilje in poškodovali njihovo opremo. "V trenutni napeti situaciji je ključnega pomena zagotavljanje popolnega spoštovanja svobode izražanja, ki vključuje pravico do prejemanja in posredovanja informacij,” je poudarila Mijatovićeva. Španske oblasti poziva, da situacijo raziščejo in preprečijo, da bi policija na kakršenkoli način izrabljala silo nad protestniki ali novinarji.