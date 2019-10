Mladiči človeške ribice na ogled pod strogo določenimi pogoji

V Postojnski jami se je pred tremi leti izleglo 22 mladičev človeške ribice, ki bodo po napovedih Postojnske jame kmalu na ogled tudi obiskovalcem, vendar pod strogo določenimi pogoji

Človeška ribica

© Arne Hodalič / WikiCommons

V Postojnski jami se je pred tremi leti izleglo 22 mladičev človeške ribice, ki bodo po napovedih Postojnske jame kmalu na ogled tudi obiskovalcem, vendar pod strogo določenimi pogoji. Preživelo je 21 mladičev, ki rastejo v za to razvitem podzemnem laboratoriju, kmalu pa jih bodo morali preseliti v večje akvarije, so sporočili iz družbe.

V Postojnski jami so za mladiče razvili podzemni laboratorij, kjer so v skrbno nadzorovanih razmerah usmerjali in spremljali njihov razvoj. Ličinke so namreč izjemno občutljive: pretijo jim različne okužbe, ki so lahko usodne.

"Bali smo se, kako bodo sprejemale hrano, kakšna bo njihova 'socializacija'. Globoko v podzemlju, daleč od oči javnosti, so številne skrbi terjale neprestano pripravljenost, ne glede na čas v dnevu. Ena napaka bi lahko pomenila izgubo vseh 22 dragocenih zmajčkov," so zapisali. Poginila je sicer le ena ličinka, ostale so preživele.

"Bali smo se, kako bodo sprejemale hrano, kakšna bo njihova 'socializacija'. Globoko v podzemlju, daleč od oči javnosti, so številne skrbi terjale neprestano pripravljenost, ne glede na čas v dnevu. Ena napaka bi lahko pomenila izgubo vseh 22 dragocenih zmajčkov."

Znanstveniki po njihovih navedbah niso navdušeni le nad izredno visoko stopnjo preživetja embrijev (kar 92-odstotno), pač pa tudi nad hitrim razvojem. Mladiči so namreč že tako veliki, da jim posode, v katerih se nahajajo od izleganja, kmalu ne bodo več zadostovale. Ob izleganju so namreč merili le 1,7 centimetra, sedaj jih imajo že 12.

Ob tem so spomnili, da je bila možnost, da bi se iz 64 jajčec pred tremi leti izlegla in preživela kakšna ličinka, minimalna: po statistikah znanstvenikov naj bi v naravi od več sto jajčec, kolikor jih predvidoma odloži samička v času življenja, odraslost dosegla samo dva zarodka.

Dogajanje v akvarjih je bilo v zadnjih dveh letih, kot so izpostavili, zelo razburljivo, saj so mladički z odraščanjem začeli meriti moči. Po lanskem spopadu je eden utrpel grde poškodbe zadnje okončine. Poškodovanca so takoj ločili, ga oskrbeli in spremljali 24 ur na dan.

"Pazili smo, da se rana ne bi okužila s plesnijo, kar bi ogrozilo njegovo življenje. Ko so strokovnjaki že razmišljali, da bo potrebna amputacija, se je zgodilo nepričakovano. Poškodovani del nogice je enostavno odpadel. Zmajčku, ki smo ga poimenovali Viktor, je v letu in pol zrasla nova noga," so dodali v Postojnski jami.

MyYD03qjXTM