Parlamentarna preiskava v zadevi Kangler ustavljena

Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvajanje najbolj sporne preiskovalne komisije doslej

Gromovniški Kangler na shodu Rešimo Slovenijo – kdo ve, morda bi pa jo morali reševati pred njim samim

Ustavno sodišče se je hitro odzvalo na začetek delovanja parlamentarne preiskovalne komisije, poznane pod »primer Kangler«. Tudi najvišje sodišče je pripoznalo, da gre za verjetno najbolj sporno preiskovalno komisijo doslej. In sicer zato, ker želi z njo politika (točneje stranka SDS) ugotavljati politično odgovornost posameznih policistov, tožilcev in sodnikov, ki so kdaj po uradni dolžnosti križali poti z nekdanjim mariborskim županom, sedaj državnim svetnikom Francem Kanglerjem. Do končne odločitve je zdaj delovanje komisije zadržano.

Ustavno sodišče je tako odločilo na predlog Sodnega sveta. Njihova odločitev se sicer nanaša le na sodnike, a delo preiskovalne komisije bo težko teklo naprej. Poleg tega imajo ustavni sodniki na mizi podobne prošnje tudi s strani tožilstva, o katerih morajo še odločiti. Tudi sicer pa gre končno odločitev o (proti) ustavnosti komisije Kangler pričakovati v doglednem času, saj so se ustavni sodniki odločili, da bodo zadevo vsebinsko obravnavali absolutno prednostno, kar se res ne zgodi pogosto.

Kot v primeru zadnje odmevne odločitve o zakonu o tujcih, so bili ustavni sodniki tudi tokrat skoraj soglasni. Proti je spet glasoval le Klemen Jaklič. Ker so ustavni sodniki z objavo svoje odločitve pohiteli, bodo ločena mnenja spisali naknadno. Jaklič je svoje odklonilno mnenje že napovedal. Komaj čakamo na katerega ustavnega sodnika ali sodnico se bo spravil tokrat.