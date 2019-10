Ali mačke res ne marajo ljudi?

Kadar se prepirajo ljubitelji mačk in psov, je argument, uporabljen proti mačkam, navadno ta, da niso preveč socialna bitja – za razliko od psa, ki je seveda "človekov najboljši prijatelj". Mačke naj bi bile skrivnostne in samostojne, njihovo naklonjenost pa si morajo lastniki prislužiti postopoma – pa še to jim ne uspe vedno. A nova študija živalske behavioristke dr. Kristyn Vitale, objavljena v reviji Current Biology, o kateri je pred kratkim poročal časnik The New York Times, razkriva, da se mačke na nas navežejo ravno tako močno kot psi ali otroci.

»Sama sem sicer to slutila že prej, vem, da se mačke rade družijo z mano,« pravi dr. Vitale. »A v znanosti je pač tako, da ne moreš biti prepričan o stvareh, dokler jih ne preveriš.« Poleg tega so znanstveniki do zdaj prihajali do nasprotujočih si dognanj v zvezi s tem, ali se mačke zares navežejo na svoje lastnike, zato se je dr. Kristyn Vitale skupaj z ekipo odločila za eksperiment, ki naj bi natančneje preveril hipotezo. V eksperiment, ki je trajal šest minut, so vključili 79 mačjih mladičev in 38 odraslih mačk skupaj z njihovimi lastniki. Vsak lastnik je skupaj z mačko vstopil v neznano sobo in jo po dveh minutah zapustil, da je mačka ostala sama, kar je zanjo predstavljalo potencialno stresno situacijo. Ko se je lastnik po dveh minutah vrnil, so opazovali mačji odziv. Približno dve tretjini mačk sta prišli takoj pozdravit lastnike, ko so bili zopet v sobi, in se šele potem vrnili k raziskovanju prostora.

Dr. Kristyn Vitale

Eksperiment so ponovili po tem, ko so polovico mačk vključili v socializacijo z drugimi, naučili pa so jih tudi raznih trikov, sedenja, vstajanja in podobno. Toda socializacija ni imela bistvenega vpliva na mačje vedenje – ostale so naklonjene lastnikom. »To pomeni, da ko mačka enkrat vzpostavi vez z lastnikom, ta ostane trdna skozi čas,« je dejala dr. Vitale. Z ekipo se namerava še bolj poglobiti v mačje vedenje. »Več ko vemo o mačkah, bolj razumemo, kako socialna bitja so in da so vezi z drugimi zanje pomembne,« še poudarja.