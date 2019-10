VIDEO: Tako so na stadionu izžvižgali Trumpa

"Zaprite ga!" je vzklikala množica

DR4WxNQO9EA

Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj prvič po nastopu predsedniške funkcije odpravil na ogled tekme v baseballu, kamor je povabil še nekaj ranjenih veteranov, kongresnih podpornikov in prvo damo ZDA Melanio Trump. Ko so ga organizatorji predstavili publiki, ga je ta glasno izžvižgala in zahtevala, naj ga zaprejo ("lock him up!").

Trump je prišel na tekmo šele po prvi menjavi (inning), na ekranu pa so ga pokazali in razglasili šele po tretji menjavi, ko ekipa Washingtona običajno opravi pozdrav za vojaške veterane.

Ko se je na zaslonu pokazala Trumpova loža, so se oglasili žvižgi in glasni izrazi neodobravanja. Na zaslonu so nato prikazali veterane, kar je poželo aplavz.

Tik pred začetkom 4. menjave, pa so se s tribun zaslišali vzkliki: "Zaprite ga, zaprite ga!" (Lock him up!). Trumpu naklonjena televizija Fox v neposrednem prenosu incidenta ni pokazala, ampak je predvajala oglase.

Melania in Donald Trump kljub številnim žvižgom in neodobravanju publike vztrajno ploskata

© YouTube

Zgodovinska statistika kaže, da so vsi ameriški predsedniki od leta 1910 naprej zalučali ceremonialno prvo žogico na vsaj eni od tekem lige. Ali na otvoritvi sezone ali na tekmi vseh zvezd ali na eni od tekem finala, ki se igra na štiri zmage.

Prvi je to storil William Taft, ki ni ravno slovel po vitkosti. Trump, ki se je večkrat hvalil, da je bil v mladosti tako dober, da bi lahko postal poklicni igralec baseballa, pa tega ni storil.

Uradno zato, ker je imel v načrtu obisk le pete tekme finala med domačo ekipo Nationals in gosti iz teksaškega Houstona (Astros), za katero je bil izvajalec ceremonialnega meta že izbran. Komiki, ki ga ne marajo, pa trdijo, da ni sposoben vreči žogice tistih 15 metrov od metalca do odbijalca.

Trump v prestolnici ni bil nikoli popularen in na volitvah leta 2016 je tam dobil le štiri odstotke glasov. Pred tekmo je predstavnik družine Lerner, ki je lastnik ekipe Washington Nationals, zaprosil vodstvo lige, naj jih ne spravi v neroden položaj, ko bi morali zavrniti prošnjo Bele hiše, da Trumpa namestijo v njihovi loži.

Razlog za Trumpovo zamudo na tekmo je bil tudi v tem, da je ekipa za ceremonialni prvi met izbrala znanega španskega kuharja in dobrodelnika Joseja Andresa, s katerim sta se zapletla v medsebojne tožbe.

Andres je odpovedal pogodbo za položaj v novem Trumpovem hotelu v Washingtonu, potem ko je newyorški bogataš svojo predsedniško kandidaturo leta 2015 začel z blatenjem priseljencev iz Mehike. Trump ga je tožil, Andres ga je tožil nazaj in leta 2017 je bila dosežena poravnava, o kateri nobena stran ne pove nič.

Andres je Trumpa razburil spet pred letom in pol, ko so igralci prvakov v ameriškem nogometu lige NFL Philadelphia Eagles zavrnili povabilo na obisk Bele hiše. Bela hiša je to predstavila kot odvzem povabila prvakom, ki jih je Andres potem skupaj z navijači povabil k sebi v eno od svojih restavracij v Washingtonu, naj se najejo zastonj.

V8JgfypQ9s4