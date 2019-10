SDH: Tudi od nadzornikov Petrola se pričakuje, da delujejo v interesu družbe

SDH nadzornikom Petrola pošilja poziv za razjasnitev zadnjih dogodkov

Petrolova stolpnica na Dunajski cesti v Ljubljani

© Borut Peterlin

Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki jo vodi Gabrijel Škof, bo danes skladno z vladnim navodilom nadzornemu svetu Petrola poslala poziv, da pojasni razloge za dogodke iz prejšnjega tedna. Ob tem bo nadzorni svet prosila, naj isti poziv prenese tudi članom nekdanje uprave, ki so sporazumno odšli s položaja.

"Tako kot od vseh nadzornih svetov se tudi od nadzornikov Petrola pričakuje, da delujejo v interesu družbe," je medijem danes še povedal Škof.

Uprava SDH tako skledi navodilu vlade kot skupščine upravljavca državnega premoženja. Ministrski zbor je na petkovi dopisni seji namreč holding pozval, naj ji do 4. novembra posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva Petrola.

Nadzorni svet naftnega trgovca in po prihodkih največje slovenske družbe je v četrtek namreč z upravo sklenil sporazum o odhodu s funkcije. S položaja so se tako poslovili predsednik uprave in sveži menedžer leta Tomaž Berločnik ter člana uprave Rok Vodnik in Igor Stebrnak.

Vodenje družbe je do imenovanja nove uprave prevzela dosedanja predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popović, nadzorni svet pa je v upravo imenoval še direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Petrol naj bi sicer po napovedih danes popoldne prek spletnih strani Ljubljanske borze objavil dodatna pojasnila za delničarje, saj mora po zakonu zagotavljati enakomerno obveščenost lastnikov kapitala.

Uradni razlog za odhod, kot ga je javnosti predstavila tudi Drobne Popovićeva, so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe.

A v odsotnosti več informacij in v luči pomena Petrola kot javne delniške družbe ter dejstva, da skupina zadnja leta dosega zelo dobre poslovne rezultate ter širi obseg poslovanja na nova področja, so se v javnosti pojavila številna ugibanja o razlogih in ozadjih za odhod vodstva.

Omenjalo se je, da naj bi bili v ozadju ruski interesi po vstopu v Petrol, kar pa je Drobne Popovićeva, sicer tudi nekdanja članica uprave SDH, danes pa finančna direktorica jeseniškega Acronija iz skupine Sij v pretežni ruski lasti, zanikala.

Premier Marjan Šarec je medtem v zadnjih dneh večkrat javno zanikal ugibanja, da naj bi šlo za poskus LMŠ, da okrepi svoj položaj v pomembni gospodarski družbi. Je pa ob tem dejal, da so nekatere druge stranke iz koalicije že precej dlje na politični sceni.

Po nekaterih informacijah bi lahko bili razlog tudi nekateri posli v državah nekdanje Jugoslavije. Omenja se nakup dela energetske dejavnosti, ki se ukvarja s poslovanjem s plinom in električno energijo, od hrvaške družbe Crodux. Ta je v lasti upokojenega hrvaškega generala Ivana Čermaka. Neuradno naj bi bil posel ter tudi nekateri drugi načrtovani prevzemi v regiji, kot so bili zastavljeni, po oceni nadzornikov finančno prevelik zalogaj.

Petrol naj bi sicer po napovedih danes popoldne prek spletnih strani Ljubljanske borze objavil dodatna pojasnila za delničarje, saj mora po zakonu zagotavljati enakomerno obveščenost lastnikov kapitala.