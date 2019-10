Asteriks in Obeliks končno tudi v ženski družbi

Legendarni strip dobil prvo močno žensko junakinjo. A nekateri se sprašujejo, ali je njeno herojstvo tudi v tem, da namerno prepusti zahtevno delo moškim, medtem ko se sama zabava.

Obeliks, Adrenaline in Asteriks

© arhiv stripa

24. oktobra je v Franciji v petih milijonih izvodov izšel nov del legendarnega stripa o Asteriksu, Asteriks in glavarjeva hči. Prvič v njegovi zgodovini so se ustvarjalci odločili, da se nadobudnima Galcema, ki si skačeta v lase z Rimljani, pridruži ženska junakinja. To je Adrenaline, hči galskega kralja Vercingetoriksa, pogumna rdečelasa najstnica v črnih kavbojkah in z zlatimi slušalkami, ki se precej razlikuje od ženskih likov, ki so se v manjših vlogah do sedaj pojavili v stripu. Pisec Jean-Yves Ferri in ilustrator Didier Conrad, zaslužna za zadnje tri dele sage, ki sicer izhaja od leta 1959, sta namreč dejala, da nista želela razviti lika zapeljivke, ki se je pogosto pojavljal v preteklih izdajah stripa. »Večinoma so to privlačne mlade ženske, fatalke, ki osvajajo Obelixa, a bolj kot to se njihova vloga ne razvije.« Adrenaline je za razliko od njih svojeglava upornica, ki jo preganjajo Rimljani, ki so že ujeli njenega očeta, junaka pa ji pomagata bežati pred njimi.

Ferri in Conrad sta dejala, da je bila vpeljava najstniške Adrenaline v serijo stripov izziv tudi zato, ker sta morala nekako poustvariti zgodovinsko najstniško govorico. »A ker nimamo veliko podatkov o tem, kako so govorili najstniki v času Rimljanov, sva se bolj naslanjala na sodobno najstniško govorico.« Prikazati je bilo treba tudi generacijski prepad med Adrenaline ter Asteriksom in Obeliksom.

Med oboževalci stripa je Adrenaline zaenkrat dobro sprejeta, manj navdušeni pa so novinarji Telegrapha, ki so prepričani, da je strip tudi z žensko junakinjo še vedno prikrito seksističen.

Med oboževalci stripa je Adrenaline zaenkrat dobro sprejeta, manj navdušeni pa so novinarji Telegrapha, ki so prepričani, da je strip tudi z žensko junakinjo še vedno prikrito seksističen. »Se je za ženske sploh kaj spremenilo, če se mora fiktivna junakinja, odreči svoji ženskosti, da lahko postane heroina?« Namigujejo na izjavo Didierja Conrada, ki je dejal, da se Adrenalinine ženske lastnosti izražajo samo na njenem obrazu, ima namreč deško, androgino postavo – pa tudi oblači se bolj kot deček. »Poleg tega je ne glede na ves svoj pogum še vedno odvisna od Asteriksa in Obeliksa, ki jo rešujeta pred Rimljani. Mogoče pa je njeno herojstvo v tem, da namerno prepusti zahtevno delo moškim, medtem ko se sama zabava?« so zapisali.