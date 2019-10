Zakaj se je v Sloveniji za Halloween uveljavilo poimenovanje noč čarovnic

Praznovanje noči čarovnic se je v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji dodobra uveljavilo. Kot vsi "dobri" prazniki namreč tudi noč čarovnic ponuja izgovor za trošenje, sladkanje in popivanje.

Praznik izhaja iz keltske tradicije, iz praznika, imenovanega Samhain, ki si ga je nato z razglasitvijo dneva vseh svetih na prvega novembra skušala prilastiti Rimskokatoliška cerkev.

Predvečer 1. novembra je tako v angleško govorečem svetu najprej postal "All Hallows' Eve", večer vseh svetih, sčasoma pa je prevladala skrajšana oblika – Halloween. A čeprav poimenovanje izhaja iz katoliške tradicije, je "poganski" način praznovanja Cerkvi vse prej kot po godu.

Leta 1978 je na velika platna prišla kultna grozljivka Johna Carpenterja z naslovom Halloween, začetnica tako imenovanega "slasher" žanra. In ko je film prišel v slovenske kinematografe, mu je distributer dal slovenski naslov – Noč čarovnic. In poimenovanje je ostalo do danes.

Praznovanje se je zahvaljujoč ameriški kulturni produkciji, ki je po svetu neutrudno razpošiljala podobe izrezljanih buč in čarovniških kostumov, razmahnilo po svetu. V drugi državah praviloma izraza Halloween sploh ne prevajajo. Izjema so države nekdanje Jugoslavije, kjer se je uveljavil izraz noč čarovnic.

Uradne etimološke potrditve o izvoru imena nam sicer ni uspelo dobiti, se pa dr. Marko Snoj, strokovnjak za etimologijo z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU strinja, da je "to najverjetnejša razlaga".

