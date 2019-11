Šarec: Napad na LGBT+ klub v Ljubljani je strahopetno, bedno dejanje

Na včerajšnji homofobni napad v Ljubljani se je odzval tudi premier Marjan Šarec in pozval pristojne organe, naj izsledijo storilce. Policija zagotavlja, da nasilje na podlagi diskriminacije obravnava prednostno.

Šarčev zapis na Twitterju

© Twitter

Včeraj zjutraj je na Metelkovi v Ljubljani prišlo do homofobnega napada na LGBT+ klub Tiffany. Napadalci (šlo je za skupino moških) so razbili vhodna vrata in okna ter grozili osebju kluba, ob prihodu policistov pa so pobegnili. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, so pojasnili na PU Ljubljana, ki morebitne očividce naproša za dodatne informacije.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in zbirajo obvestila za izsleditev trenutno še neznanih storilcev.

Vse, ki bi o dogodku lahko kaj vedeli, zato pozivajo, da se zglasijo na Policijsko postajo Ljubljana Center oziroma pokličejo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

V Društvu ŠKUC nasilni dogodek odločno obsojajo in pristojne organe pozivajo, da ukrepajo proti nasilnežem v skladu z zakonom. "Izredno zaskrbljeni smo, ker s homofobijo motivirano nasilje in kazniva dejanja naraščajo. Samo v zadnjem mesecu smo bila priča dvema nasilnima napadoma na LGBT-osebe v Sloveniji. Vsako nasilje, sovražno dejanje na osnovi spolne usmerjenosti ali spolne identitete, spodbujanje in širjenje sovraštva do LGBT-manjšin je treba takoj ustaviti," so pozvali.

Včeraj zvečer so v LGBT+ klubu Monokel, ki biva v isti stavbi kot Tiffany, zato organizirali dogodek pod geslom Tukaj smo, s katerim so opozorili, da ne gredo nikamor in se ne bodo pustili ustrahovati. Pred klubom se je v znak solidarnosti zbralo več sto ljudi.

Napad so obsodili tudi v društvu Legebitra, zagovornik načela enakosti in predsednik vlade Marjan Šarec. "Napad na klub Tiffany v Ljubljani je strahopetno, bedno dejanje. Žal tovrstno nasilje ni osamljen primer v naši družbi. Prepričan sem, da bodo pristojni organi opravili svoje delo in izsledili storilce," je na Twitterju zapisal Šarec.

Marjan Šarec, premier

"Razloge za ponovno porast homofobnega, bifobnega in transfobnega nasilja gre iskati tudi v dopuščanju, da je izražanje sovraštva postalo del družbene in politične kulture," so zapisali v društvu Legebitra. Pozivajo k doslednemu obravnavanju verbalnega, psihičnega, fizičnega in drugega nasilja, še posebej, če je storjeno na podlagi manjšinskih osebnih okoliščin.

Tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je v odzivu opomnil, da moramo imeti kot družba odklonilno stališče do vsakršnega nasilja, ki je usmerjeno proti manjšinam. Po njegovi oceni lahko napad na klub Tiffany, ki je eden redkih odkritih in vidnih prostorov skupnosti LGBT+, razumemo kot napad na celotno skupnost LGBT.

Iz Generalne policijske uprave so dodatno sporočili, da se v policiji zavedajo problematike kaznivih ravnanj na škodo določenih družbenih skupin, med drugim tudi na škodo istospolno usmerjenih. "Zato smo v preteklih letih izvedli vrsto aktivnosti skupaj z nevladnimi organizacijami LGBT+ skupnosti, ki so bile namenjene izobraževanju, usposabljanju in osveščanju policistov," so zapisali.

"V policiji zagovarjamo ničelno toleranco do nasilnih dejanj in enako obravnavo vseh oseb v policijskih postopkih, saj je prepoved diskriminacije v policijskem delu absolutna. Tovrstna kazniva ravnanja pa obravnavamo prednostno."

Dodali so, da se policisti redno udeležujejo forumov, posvetov in strokovnih srečanj nevladnih organizacij in združenj, na katerih so prisotni predstavniki LGBT+. Pred organiziranjem njihovih prireditev policisti sodelujejo z organizatorji, kjer usklajujejo in izmenjujejo podatke o morebitnih grožnjah.

"Z aktivnostmi bomo nadaljevali, pred kratkim smo bili tudi obveščeni, da smo uspeli pridobiti EU sredstva za skupni projekt, v katerem sodelujemo z društvom Legebitra in katerega namen je vzpostavljanje in krepitev zaupanja in sodelovanja med LGBT+ skupnostjo in policijo," so napovedali.

