Vrnitev Rage Against The Machine kot politična akcija

Če Donalda Trumpa ne bo odnesel impičment, ga bo najbolj jezni ameriški bend, spet združen posebej za boj proti "demagogu z oranžnim frisom"

Objava zasedbe Rage Against the Machine na Instagramu

© Instagram

Legendarni hardcore/hiphop/punk bend je bil na vrhuncu svoje slave sredi 90. let med najbolj priljubljenimi na svetu; od zadnjega koncerta je minilo dobrih osem let, novico o združitvi pa so skupaj z datumi prvih koncertov – zaenkrat so potrjena samo prizorišča po ZDA – objavili na Instagramu. Čeprav gre za prvovrstno presenečenje, je njihova poteza vendarle povsem logična glede na stališča članov skupine; Rage Against the Machine so od svojih začetkov znani po svojih protitotalitanih in revolucionarnih prepričanjih, njihova glasba pa je v 90. letih po zatonu punka in grungea predstavljala enega redkih žarišč (proti)kulturnega upora proti naraščajoči brezobzirnosti neoliberalizma.

Tom Morello, Rage Against the Machine

Prav Rage Against the Machine so bili med umetniki, ki so že pred leti opozarjali na farso, v katero se bo sprevrgla ameriška demokracija. V njihovem spotu za komad "Sleep Now in the Fire" iz leta 2000 – režiral ga je Michael Moore – se za hip pojavi možak s transparentom "Trumpa za predsednika". Dobrih 16 let kasneje je cinična šala postala srhljiva resnica, Trump pa po katastrofalnem prvem mandatu z naslednjim letom ponovno naskakuje predsedniški položaj. Združitev Rage Against the Machine gre tako razumeti tudi kot politično dejanje, s katerim želijo v letu ameriških volitev mobilizirati čim večje število zlasti mladih volivcev in volivk za nastop proti človeku, ki ga je kitarist Tom Morello nedavno označil za "demagoga z oranžim frisom", ki je po njegovem glavni krivec za težave ZDA.

Srhljiva napoved v videospotu RATM iz leta 2000

© YouTube

"Ljudje, ki jih neoliberalne politike pustijo v zaostanku – pretežno gre za bele pripadnike delavskega razreda -, so dovzetni za demagoge, ki za mobilizacijo privržencev uporabljajo rasistično in protibegunsko retoriko, in tako odvračajo njihovo pozornost od osrednje težave, to je sistema, ki uničuje ves planet," je dejal Morello.

