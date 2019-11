Bi plačali 75 evrov za seanso objemanja?

Kupi mi objem

© Shvets Ana / Pexels.com

Ljudje smo socialna bitja, hrepenimo po dotiku in ko dlje časa ne občutimo stika kože na kožo – pa ne nujno spolnosti, temveč denimo samo dolgega, pristnega objema –, ima to lahko slabe posledice tudi za naše zdravje: po neki britanski študiji naj bi bila kronična socialna izolacija za telo tako škodljiva kot petnajst cigaret na dan. Toda ali bi bili za to, da vas eno uro v postelji objema popoln neznanec ali neznanka, pripravljeni plačati 75 evrov?

O posameznikih, ki jih je mogoče najeti za osnovne socializacijske potrebe, smo v Mladini že pisali (Samozaposleni v crkljanju), a za razliko od Newyorčanke Brianne Quijada, ki proti plačilu ponuja vse oblike crkljanja, od žgečkanja do poglobljenega strmljenja v oči, se je Rebekka Mikkola, ustanoviteljica londonskega podjetja Nordic Cuddle, specializirala izključno za objeme. Seanse objemanja so med Američani že nekaj časa izjemno priljubljene, zato se jih je odločila prenesti v Evropo – in zadela terno, kajti v dveh letih se je njeno podjetje tako razširilo, da je morala zaposliti deset dodatnih terapevtov.

Okoli 40 % klientov se med seansami zjoka, k sreči pa nihče še ni poskusil prestopiti meja dovoljenega, najbližje temu so prišli občasni e-maili strank, ki želijo po seansi povabiti svojega profesionalnega delilca objemov na večerjo.

Med Mikkolinimi strankami so večinoma ljudje iz akademske sfere ali področja informacijske tehnologije, na terapijo objemanja pa pridejo iz različnih razlogov: nekateri so v zvezi, a od partnerja ne dobijo dovolj topline, drugi hrepenijo samo po pogovoru, medtem ko jih nekdo boža po laseh, tretji – ti so večinoma moški, ujeti v patriarhalne spone – si ljudem okoli sebe ne upajo povedati, da potrebujejo bližino in nežnost, četrti se želijo znebiti strahu pred dotikom zaradi spolne zlorabe v preteklosti. Okoli 40 % klientov, pove Mikkola, se med seansami zjoka, k sreči pa nihče še ni poskusil prestopiti meja dovoljenega, najbližje temu so prišli občasni e-maili strank, ki želijo po seansi povabiti svojega profesionalnega delilca objemov na večerjo. A pretirani naveznosti strank na eno terapevtko ali terapevta se Nordic Cuddle izogiba tudi tako, da stranki, če po prvi seansi rezervira termin za naslednjo, dodelijo drugega člana terapevtskega osebja.

