Uvedba elektronskega bolniškega lista vam bo prihranila marsikateri obisk zdravnika

Že ta mesec po Sloveniji postopno izdajanje elektronskega bolniškega lista, papirnati obrazec pa se s februarjem prihodnje leto v večini primerov ukinja

© Pexels / Pixabay

Izvajalci zdravstvenih storitev po celotni Sloveniji bodo v novembru in decembru začeli postopno izdajanje elektronskega bolniškega lista. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) namreč uvaja elektronsko rešitev, ki bo omogočala postopno nadomestitev papirnatega obrazca, ki se bo s februarjem 2020 v večini primerov poslovil.

Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela se bo med drugim namreč še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji, so za STA pojasnili na ZZZS.

V pilotni uvedbi elektronskega bolniškega lista, ki se je začela 3. septembra, so sodelovali zdravstveni domovi Ljubljana, Medvode in Slovenske Konjice ter štirje zasebniki.

"Pilotna uvedba je bila izredno koristna, saj je bilo ugotovljenih več manjših pomanjkljivosti in napak, ki so bile odpravljene. To je omogočilo boljšo pripravo navodil in informacijskih rešitev, ki so sedaj pripravljene na nacionalno uvedbo," so navedli na ZZZS.

Do novosti so sicer nekoliko skeptični v zdravniških vrstah, saj ocenjujejo, da prinaša dodatne administrativne obremenitve za zdravnike.

Nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista bo tako potekala do konca leta, ko se morajo v sistem vključiti vsi zdravstveni izvajalci. V prehodnem obdobju do začetka februarja bodo zdravniki sicer še vedno izdajali tudi papirnati obrazec.

Od februarja bodo delodajalci morali za zaposlene za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM). Delodajalci bodo zato morali pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo, pozivajo na ZZZS, ki bo predvidoma do novega leta za delodajalce pripravil informacijsko rešitev.

Na ZZZS so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike. Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.

Do novosti so sicer nekoliko skeptični v zdravniških vrstah, saj ocenjujejo, da prinaša dodatne administrativne obremenitve za zdravnike.