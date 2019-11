Bo to konec sodelovanja vlade z Levico?

Če bo koalicija jutri zavrnila predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo to po mnenju Luke Mesca znak, da je vlada s tem dokončno odstopila od sporazuma o sodelovanju z Levico

Poslanec Levice Luka Mesec je v današnji izjavi v Državnem zboru (DZ) zatrdil, da Levica izvaja sporazum, ki ga je z vladno koalicijo za letošnje leto sklenila spomladi. "Nismo mi tisti, ki smo se dogovorili z Zmagom Jelinčičem ali kom drugim. Vlada je tista, ki se je odločila, da z Levico ne bo več sodelovala," je poudaril. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namreč eden od treh pogojev Levice za nadaljnje sodelovanje z vlado, dva pa so v DZ že povozili.

Prav danes, tik pred odločanjem dveh pristojnih parlamentarnih odborov o predlogu Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je sicer minister za zdravje Aleš Šabeder koaliciji predstavil predlog ministrstva, ki ureja to vprašanje. Koalicija je tako napovedala, da bo predlog Levice v sredo na seji odbora DZ za zdravstvo zavrnila.

Mesec se za zdaj še ne želi opredeliti do predloga ministrstva za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo nove, obvezne dajatve. Predlog so namreč prejeli v ponedeljek zvečer in ga še niso preučili. Spomnil pa je na predlog Levice, ki so ga koaliciji poslali pred več kot dvema mesecema in ga tudi 90-odstotno uskladili.

"Če bodo v sredo ob vseh žebljih, ki jih je vlada že zabila v sodelovanje z nami, zavrnili tudi zakon Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lahko le še ugotovimo, da je ta vlada sodelovanje z Levico prekinila."



"Nobenega razloga ni, da se zdaj oblikuje nov zakon, ki naj bi ga pripravila vlada," je ocenil Mesec. Poudaril je, da lahko koalicija v sredo predloži dopolnila k njihovemu predlogu. Tako lahko najdejo skupno rešitev in "rešijo" tudi sporazum o sodelovanju. Če se to ne zgodi, pa bodo po njegovih navedbah v Levici "potegnili rdečo črto".

Kot so se nekateri izrazili v zadnjih dneh, gre namreč še za zadnji žebelj v krsto sodelovanja Levice s koalicijo. Slednja je namreč že povozila dva pogoja Levice, ko je ob sodelovanju drugih strank sprejela spremembe dohodninske lestvice ter ukinila dodatek za delovno aktivnost.

"Če bodo v sredo ob vseh žebljih, ki jih je vlada že zabila v sodelovanje z nami, zavrnili tudi zakon Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lahko le še ugotovimo, da je ta vlada sodelovanje z Levico prekinila," je bil danes jasen Mesec. Na vprašanje, ali bodo o tem dokončno še odločali organi stranke, pa je odgovoril z besedami, da bodo to v sredo po sejah parlamentarnih odborov lahko le ugotovili.