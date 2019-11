Državni svet izglasoval veto na ukinitev dodatka za delovno aktivnost

Sprejem veta pomeni, da bo moral Državni zbor o noveli odločati znova, pri čemer bo za potrditev potrebnih 46 glasov poslancev.

Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Za veto je od 28 na glasovanju navzočih svetnikov glasovalo 13, proti so bili trije. Sprejem veta pomeni, da bo moral DZ o noveli odločati znova, pri čemer bo za potrditev potrebnih 46 glasov poslancev.

Sprejem veta so v državnem svetu (DS) predlagali predstavniki interesne skupine delojemalcev. Ti so po besedah državne svetnice in predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidije Jerkič prepričani, da spremembe ne vodijo v hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči, kar zagovarja ministrstvo za delo, temveč v poslabšanje njihovega socialnega in materialnega položaja. Dodatek namreč v osnovi prejemajo tisti, ki so delovno aktivni in hkrati prejemajo socialno pomoč, ker njihov dohodek ne omogoča preživetja, je opozorila.

Sprejemanje zakonske novele so do zdaj spremljali glasni pozivi nevladnih organizacij, naj DZ dodatka ne ukine. Predlogu nasprotujejo tudi v Levici in SD ter v sedmih sindikalnih centralah, kjer opozarjajo, da bi ukinitev najbolj prizadela predvsem tiste, ki že zdaj živijo na robu ali pod pragom tveganja revščine.

Kot je dejala, nasprotuje tudi argumentu ministrstva, da je treba dodatek ukiniti, ker naj bi prihajalo do zlorab. "Če res prihaja do zlorab, naj se dodatek vzame tistim, ki ga zlorabljajo, ne pa kar vsem," je dejala.

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel minuli teden, predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki je del denarne socialne pomoči. Takšno rešitev so predlagali na ministrstvu za delo z argumentom, da dodatek nima enakega učinka kot ob uvedbi leta 2012 in ljudi ne spodbuja k zaposlovanju, ampak povzroča neaktivnost v času, ko na trgu primanjkuje delovne sile.

Sprejemanje zakonske novele so do zdaj spremljali glasni pozivi nevladnih organizacij, naj DZ dodatka ne ukine. Predlogu nasprotujejo tudi v Levici in SD ter v sedmih sindikalnih centralah, kjer opozarjajo, da bi ukinitev najbolj prizadela predvsem tiste, ki že zdaj živijo na robu ali pod pragom tveganja revščine.

Po danes izglasovanem vetu bo moral državni zbor o noveli odločati znova, pri čemer pa je za njeno sprejetje tokrat potrebnih najmanj 46 glasov. Glede na to, da je minuli teden za novelo glasovalo le 34 poslancev, je vnovična potrditev predloga pod vprašajem.