Uberjev samovozeči avtomobil do smrti povozil peško

Samovozeči Uberjev Volvo, ki naj bi zaradi “težav s programsko opremo” zbil peško, spet postavil pod vprašaj varnost samovozečih avtomobilov

Izsek iz posnetka kamere Uberjevega samovozečega avtomobila tik pred trčenjem

© YouTube / Uber

Ko je Uberjev testni Volvo XC90 marca 2018 zbil 49-letno peško Elaine Herzberg, je bila to prva smrtna žrtev njihovih avtonomnih vozil. Kasneje je preiskava ameriškega urada National Transportation Safety Board (NTSB) ugotovila, da so Uberjeva testna vozila od septembra 2016 do marca 2018 doživela 37 prometnih nesreč. Vzrok za to naj bi bila premalo dodelana programska oprema.

Herzbergova je v večernih urah na slabo preglednem delu s kolesom prečkala večpasovno cesto. Nasproti je pripeljalo Uberjevo vozilo, v katerem je bila zaposlena Rafaela Vasquez, ki nesreče – kljub temu, da je bila to njena naloga – ni preprečila. Kamera, ki je snemala dogajanje v avtomobilu, je pokazala, da je v trenutku nesreče gledala navzdol, podatki iz podjetja Hulu pa so pokazali, da je njen telefon v trenutku nesreče predvajal šov s talenti.

Uberjeva testna vozila so od septembra 2016 do marca 2018 doživela 37 prometnih nesreč. Vzrok za to naj bi bila premalo dodelana programska oprema.

»Sistem ni imel vgrajene možnosti, da pešci prečkajo cesto tudi kjer ni prehoda za pešce«, so zapisali pri NTSB. Podjetje Uber zaradi nesreče ni kazensko odgovorno za smrt, lahko pa se zgodi, da bo za to odgovorna zaposlena Rafalea Vasquez.

hthyTh_fopo

Podjetje je po tej nesreči sicer prenehalo preizkušati svoja vozila v Arizoni, a je kasneje ponovno začelo s preizkušanjem v Pensilvaniji.

Članek je bil prvotno objavljen na spletni strani revije Monitor >>