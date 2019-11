Elite so izgubile stik z ljudstvom

Čile pretresajo nemiri. Pisateljica Isabel Allende, ki v zadnji knjigi opisuje zgodovino svoje domovine, kljub temu verjame, da se bodo razmere obrnile na bolje.

Demonstracije v glavnem mestu Čila Santiagu

Drobna ženska med kupi knjig v novi zgradbi založbe Suhrkamp v Berlinu. Zunaj še gradijo in do vhoda se je bilo treba prebiti mimo gradbene ograje. V veliki konferenčni sobi je ob eni steni stala ogromna knjižna omara, še čisto bela in prazna. Isabel Allende, 77-letna pisateljica, je sedela za mizo med primerki svoje nove knjige in jih podpisovala. Nekaj škatel podpisanih knjig je že stalo pripravljenih poleg nje. Za hip je dvignila pogled in prostor se je takoj napolnil s pozitivno energijo: njene velike oči odsevajo bistrost, radovednost in toplino.