Vroči planet

Posebna številka Mladine o podnebni krizi

Posebna številka Mladine o podnebni krizi je že na prodajnih mestih

© Mladina

Zemljino ozračje se segreva hitreje kot kadarkoli v znani zgodovini. Temperaturni rekordi padajo praktično eden za drugim. Znanstvenikom počasi zmanjkuje načinov, kako javnost in odločevalce opozoriti pred prihajajočimi nevarnostmi.

Ne gre samo za segrevanje ozračja. Gre tudi za vrsto povratnih učinkov, ki grozijo, da bodo stanje zelo hitro zelo poslabšali. Segrevanje ozračja denimo segreva tudi oceane, toplejši oceani pa spremenijo kemijsko sestavo in ogrožajo morski živelj ter s tem številna obalna območja, kjer lokalna ekonomija temelji prav na morskem bogastvu.

In ne gre samo za podnebne spremembe. Gre za širši problem prekomernega izkoriščanja naravnih virov, ki si jih človeštvo jemlje zase in s tem ogroža planetarno ravnovesje, od katerega smo življenjsko odvisni. Izziv, pred katerega smo postavljeni, je največji v zgodovini. Smo se sposobni sami omejiti in prilagoditi, ali bo narava to storila mimo nas in na naš račun?

V posebni številki Mladine vam ne bomo prodajali pravljic o zeleni rasti in hitrem nebolečem prehodu na izključno obnovljive vire energije. Tovrstna politično všečna retorika je namreč del problema.

V posebni številki Mladine vam ne bomo prodajali pravljic o zeleni rasti in hitrem nebolečem prehodu na izključno obnovljive vire energije. Tovrstna politično všečna retorika je namreč del problema in eden osrednjih razlogov, da o boju proti podnebnim spremembam veliko govorimo, medtem ko izpusti toplogrednih plinov iz leta v leto nezadržno naraščajo. Brez olepševanja vam bomo predstavili nalogo, s katero se bomo morali soočiti. In to sploh ne zato, da bi bilo življenje boljše za današnje generacije odraslih, temveč izključno zato, da bo življenje znosno za generacije, ki prihajajo za nami.

Odločno ukrepanje proti podnebnim spremembam zahteva korenito spremembo načina življenja, na katero večina od nas ni zadostno pripravljena. Prostotržni kapitalizem nas je navadil na individualizem in prekomerno potrošnjo. Kopičenje bogastva je postala vrlina, četudi se dogaja na račun velikega dela preostale svetovne populacije. Recept za zdravo življenje posameznika je zmernost pri vsaki dejavnosti. Recept za preživetje človeštva, ki bo kmalu štelo osem milijard duš, pa je skromnost.