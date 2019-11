Aretirali več osumljenih prirejanja nogometnih tekem

Med aretiranimi naj bi bil tudi delegat nogometne zveze BiH Vladimir Dominković, ki naj bi bil glavni organizator

(Fotografija je simbolična.)

© Kelvin Stuttard / Pixabay

Policija v Bosni in Hercegovini je aretirala več ljudi, ki so osumljeni prirejanja izidov nogometnih tekem. Med pridržanimi so večinoma sodniki in delegati tamkajšnje nogometne zveze, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdili na državni agencije za preiskavo in zaščito (Sipa).

Po poročanju lokalnih medijev, je policija po nalogu tožilstva aretirala ljudi, ki so povezani s prirejanjem izidov na tekmah prve in druge lige v sezoni 2018/19. V sklopu akcije VAR so preiskali prostore, v katerih so delovali osumljenci, v Sarajevu, Novem Travniku, Bosanskem Šamcu in Orašju.

Policija ni sporočila, koliko ljudi je privedla, portal Dnevni avaz pa poroča o najmanj desetih ljudeh. Med njimi naj bi bil tudi delegat nogometne zveze BiH Vladimir Dominković, ki naj bi bil glavni organizator.