Nekdanji newyorški župan ima višjo podporo od Trumpa

Newyorški milijarder Bloomberg se še ni odločil, ali se bo uradno potegoval za predsedniško nominacijo demokratske stranke. V slednji imajo glede Bloomberga sicer pomisleke, saj na položaju v Beli hiši ne želijo videti še enega milijarderja.

Michael Bloomberg

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg bi v morebitnem dvoboju na predsedniških volitvah prihodnje leto premagal sedanjega predsednika Donalda Trumpa. Kot kaže anketa medija Politico, bi demokrata Bloomberga podprlo 43 odstotkov Američanov, Trumpa pa 37 odstotkov.

Newyorški milijarder Bloomberg se še ni odločil, ali se bo uradno potegoval za predsedniško nominacijo demokratske stranke. O tem sicer resno razmišlja, ker se mu zdi, da nobeden od sedanjih demokratskih kandidatov ne bo sposoben premagati Trumpa.

Bloombergova težava je trenutno, kako bi sploh osvojil demokratsko nominacijo. Demokratski volilni bazi, ki ima pomembno besedo pri izbiri predsedniškega kandidata, namreč zamisel o še enem milijarderju v tekmi za predsedniški položaj ni preveč všeč.

Anketa Politica ugotavlja, da se Bloomberg med demokratskimi kandidati trenutno uvršča šele na šesto mesto. Poleg tega je nepriljubljen pri 25 odstotkih demokratskih volivcev.

Kot kaže anketa Politica, bi demokrata Bloomberga podprlo 43 odstotkov Američanov, Trumpa pa 37 odstotkov.

Na ugibanja o Bloombergovi kandidaturi se je odzvalo veliko ameriških analitikov, pri čemer se tokrat liberalni večinoma strinjajo z oceno predsednika Trumpa, da Bloomberg ne more zmagati. Konservativnejši analitiki pa dajejo bolj pozitivne analize.

Bloomberg je newyorške volitve osvajal s pomočjo lastnega denarja, po izteku tretjega županskega mandata pa se je posvetil predvsem aktivizmu proti orožju in proti podnebnim spremembam.

Nekoč konservativna komentatorka Washington Posta Jennifer Rubin, ki je s pojavom Trumpa postala liberalna, Bloombergu priporoča, naj s svojim denarjem stori kaj bolj koristnega od predsedniške kandidature.

Na prvem mestu mu priporoča, naj kupi republikancem naklonjeno televizijo Fox News in iz tega "novinarskega odlagališča nevarnih odpadkov" naredi pametno televizijo, katere poročila temeljijo na dejstvih in novinarskih standardih, ne pa na zavajanju milijonov Američanov z nestrpnostjo, rasizmom in ščitenjem predsednika pred kritičnimi dejstvi.

0oN_5WpL-HQ