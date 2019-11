Med interesenti za Adrio tudi Pečečnik in Boscarol

Pet ponudb za tisto, kar je ostalo od propadle Adrie Airways

Pečečnik (v sredini levo) in Boscarol (skrajno desno) v družbi Akrapoviča (v sredini desno) in Janeza Janše

© Borut Krajnc

Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik je prejel pet ponudb za tisto, kar je ostalo od propadle Adrie Airways. Celotno premoženje bi po poročanju medijev kupil Joc Pečečnik, Izeta Rastoderja pa zanima spričevalo za komercialne polete. Ivo Boscarol je za STA potrdil, da je oddal ponudbo za Adriino letalsko šolo.

Joc Pečečnik je za TV Slovenija potrdil, da je njegovo podjetje Elektronček oddalo ponudbo. Kot je dodal, pri tem sodelujejo s podjetjem iz tujine, ki se ukvarja z letalstvom. Časnik Finance pa na svoji spletni strani dodaja, da bi Pečečnik na pogorišču Adrie zgradil novo Adrio skupaj s partnerjem iz tujine in nekdanjim šefom Adrie Markom Anžurjem.

"Pipistrel že ima svojo letalsko akademijo, vendar bi jo rad nadgradil z Adriino šolo in jo z njo združil."



Ivo Boscarol

Vloga Elektrončka pri tem je ugotoviti, ali je na premoženju Adrie Airways še kaj takega, da bi se dalo to letalsko podjetje vzpostavili nazaj. "Če se bo izkazalo, da je to možno, bomo pripravili načrte in verjetno te stvari odkupili," je za TV Slovenija še dejal Pečečnik.

Izet Rastoder, ki je obogatel z uvozom banan, zdaj pa vlaga tudi v nepremičnine in druga podjetja, je za TV Slovenija povedal, da se zanima za Adriino spričevalo AOC. To podjetju omogoča opravljanje letalskih prevozov v komercialne namene.

"Če se bo izkazalo, da je to možno, bomo pripravili načrte in verjetno te stvari odkupili."



Joc Pečečnik

Adriino letalsko šolo, ki je prav tako v stečaju, pa bi kupil lastnik Pipistrela Ivo Boscarol. "Pipistrel že ima svojo letalsko akademijo, vendar bi jo rad nadgradil z Adriino šolo in jo z njo združil," je pojasnil za STA. Za oddajo ponudbe se je odločil zaradi ugleda, ki ga ima letalska šola v svetu. "Adriina blagovna znamka je pomenila kvaliteto šolanja, zato bi radi, da ostane v slovenskih rokah," je dodal.

Adria Airways je v postopku stečaja pristala 2. oktobra, Pustatičnik pa je vabilo k dajanju ponudb objavil 10. oktobra. Vsem zainteresiranim je dal mesec dni časa za izkaz interesa, danes pa je povedal, da je prejel pet ponudb. Med kupci ni slovenske države, eden od kupcev prihaja iz tujine, je dodal.

Štiri ponudbe se nanašajo na poslovno celoto ali le na njen del, petega kupca pa zanima le simulator letenja, ki ga je Adria oddajala letalski šoli.