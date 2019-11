Plače so v Avstriji obremenjene bolj kot v Sloveniji

Razlika med skupnim stroškom delodajalca in končnim prejemkom delavca je v Avstriji višja

Skupna obdavčitev plače v Sloveniji znaša 47,5 odstotka, medtem ko je v Avstriji za 0,91 odstotne točke višja

Plače so v Avstriji in Nemčiji bolj obdavčene kot v Sloveniji, je v oddaji Svet na Kanalu A trdil koordinator Levice Luka Mesec. To ne drži, se je odzvala generalna direktorica gospodarske zbornice Sonja Šmuc in navedla, da inženir s tri tisoč evri bruto plače prejme v Avstriji višji neto znesek kot v Sloveniji.

Pri tri tisoč evrih bruto plače avstrijski delavec res prejme višje neto izplačilo kot slovenski. A hkrati so v Avstriji višji tudi prispevki delodajalca, ki se prištejejo bruto plači. Skupna obdavčitev plače je tako v Avstriji višja.

Skupno obdavčitev plač v vsakoletni študiji meri tudi organizacija OECD. Ugotavljajo, da so bile lani avstrijske plače obdavčene bolj kot slovenske tako za samskega delavca, kot za družino z enim ali dvema zaposlenima.

Več o obdavčitvi plač v Sloveniji in Avstriji v prispevku nepridobitnega spletnega medija Oštro.si, kjer lahko plače preverite tudi v našem kalkulatorju.