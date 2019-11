Papež obsodil antisemitizem: »Judje so v zgodovini veliko pretrpeli«

Papež Frančišek opozarja, da smo danes priča ponovnemu preganjanju Judov

Papež Frančišek med srečanjem z rabinom Joshom Ahrensom pred dvema letoma

© David Nekrutman / Flickr

Papež Frančišek je včeraj znova obsodil antisemitizem, medtem ko v Evropi narašča zaskrbljenost zaradi naraščanja sovraštva proti Judom. "Judje so v zgodovini veliko pretrpeli," je dejal papež na tedenski avdienci na Trgu Svetega Petra, na kateri je spomnil tudi na brutalnosti holokavsta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsi smo bili prepričani, da se je to končalo. Vendar danes vidimo ponovno rojstvo preganjanja Judov. Bratje in sestre, to ni človeško ali krščansko. Judje so naši bratje. In ne smejo biti preganjani. Razumete?" je dejal.

Papež je omenjeno dejal, potem ko je italijanska policija zaradi številnih groženj na družbenih medijih zagotovila zaščito 89-letni senatorki Liliani Segre, ki je preživela holokavst. Tarča groženj skrajnih desničarjev je postala, potem ko so v začetku meseca v senatu na njeno pobudo podprli ustanovitev komisije za boj proti vzpodbujanju sovraštva in nasilja na verski in etnični podlagi, rasizmu in antisemitizmu.

