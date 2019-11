Padec zidu in angel pozabe

Zgodbo o Berlinskem zidu tako rekoč vsi podajajo s selektivnim spominom

Ameriški predsednik Kennedy na platformi ob berlinskem zidu pri mejnem prehodu Checkpoint Charlie 26. junija 1963

Te dni so vsi mediji obujali spomin na padec Berlinskega zidu. Poudarjali so zlasti veselje, ko je ta sramota izginila. (Pri nas so se hitro oglasili še nekateri z zgodbo o tem, kako je za železno zaveso trpela Slovenija in kar je še podobnih štorij za malo deco.) Toda zgodbo o Berlinskem zidu tako rekoč vsi podajajo s selektivnim spominom, na delu je angel pozabe.