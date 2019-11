Mihail Gorbačov: »Marx je rekel, da se narod, ki zatira druge, sam ne more emancipirati«

Zadnji sovjetski predsednik Mihail Gorbačov je v intervjuju spregovoril o padcu Berlinskega zidu

© YouTube/BBC

Gorbačov je bil generalni sekretar centralnega komiteja komunistične partije in predsednik Sovjetske zveze. Svoj imperij je reformiral s politiko perestrojke (obnova) in glasnosti (odprtost) in tako pripomogel h koncu hladne vojne. Leta 1990 je prejel Nobelovo nagrado za mir. Danes Gorbačov, ki je dopolnil že 88 let, živi v predmestju Moskve. Še vedno se vključuje v politične razprave. Letos je izšla njegova knjiga Kaj je na kocki: prihodnost globalnega sveta. Novinarje je sprejel v pisarni svoje fundacije v Moskvi. Zaradi zdravstvenih težav ves intervju ni potekal v živo, temveč deloma tudi pisno.

Gospod Gorbačov, 9. novembra 1989 je padel Berlinski zid. Kako 30 let pozneje gledate na ta dogodek?