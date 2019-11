V Sloveniji pod pragom revščine 268.000 ljudi, premoženje 100 najbogatejših pa znaša 5,6 milijarde evrov

Zakonca Login še naprej na čelu lestvice 100 najbogatejših Slovencev. Njuno premoženje je ocenjeno na 689 milijonov evrov. "Najrevnejši" milijonar na lestvici je težak dobrih 22 milijona evrov.

Medtem ko je v Sloveniji pod pragom revščine še vedno 268.000 ljudi oziroma 13 odstotkov državljank in državljanov, skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev znaša 5,6 milijarde evrov. V primerjavi s preteklimi leti je sicer malenkost upadlo, ugotavlja revija Manager. Vzrok za upad ocene v reviji pripisujejo predvsem slabšim obetom za prihodnje poslovanje. Na vrhu lestvice šesto leto zapored vztrajata zakonca Iza Sia in Samo Login.

Premoženje zakoncev Login, ki sta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ocenjujejo na 689 milijonov evrov, kar je enako kot lani. Omenjeno podjetje so sicer januarja 2017 za milijardo dolarjev prodali kitajskemu holdingu United Luck Group.

Svoj delež v podjetju sta nedavno prodala tudi Sandi Češko in njegova partnerka Livija Dolanc, ki sta se uvrstila na drugo mesto letvice 100 najbogatejših. Koliko sta prejela za 55-odstotni delež v Studio Moderna, ni znano. Revija Manager njuno premoženje ocenjuje na 296 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov manj kot leto prej.

Joc Pečečnik ima 155 milijonov evrov oz. 20 odstotkov manj kot lani, Igor Akrapovič pa 135 milijonov evrov oz. štiri odstotke več kot lani.

Deseterico najbogatejših zaokrožujejo Marko Pistotnik (210 milijonov evrov, kar je enako kot leto prej), družina Lah (169 milijonov evrov oz. 11 odstotkov več kot lani), Tatjana in Albin Doberšek (126 milijonov evrov oz. 31 odstotkov manj kot lani), Damian Merlak (124 milijonov evrov, kar je enako kot lani), Franc Frelih (112 milijonov evrov oz. 20 odstotkov več kot lani), Dari in Vesna Južna (111 milijonov evrov oz. deset odstotkov več kot lani).

Največji skok, za 150 odstotkov oziroma 60 milijonov evrov na 98,8 milijona evrov, je drugo leto zapored uspel Boštjanu Bandlju. Bandelj je ustanovitelj hitro rastočega podjetja Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi, pri čemer so v Managerju izpostavili, da prihodki in dobiček podjetja zelo nihajo, zato je ocenjevanje še posebej oteženo.

Na lestvici so vse bolj zastopani ustanovitelji garažnih podjetij, ki so po letih neprestanih vlaganj razvili podjetja do te ravni, da so vredna več deset milijonov evrov. V reviji so še izpostavili, da so pri pregledu bilanc podjetij v lasti najbogatejših ugotovili, da so številna tako rekoč nezadolžena. "Še več, na bančnih računih imajo več milijonov, v ne tako redkih primerih celo več deset milijonov evrov," so dodali.

Na letošnji lestvici je en novinec in deset ljudi ali družin, ki so se po premoru znova vrnili med 100 najbogatejših. Menjav je tako največ v zadnjih štirih letih.

Skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev je ocenjeno na 5,6 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot lani. Tudi prag lestvice je nižji, in sicer premoženje 100. najbogatejšega Slovenca letos znaša 22,2 milijona evrov, medtem ko je lani znašalo 24,2 milijona evrov.