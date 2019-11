Janez Janša: »Greta je malik«

Zarota ekosocializma

Greta Thunberg in Janez Janša

Janez Janše ima, vsaj tako sklepamo po njegovi plezariji po slovenskih vršacih, rad naravo. Še posebej, če je slovenska. Če ne bi bilo tako, je ne bi opeval v svojih pesnitvah. A navkljub temu, navkljub vsej njegovi nežnosti do lepot Slovenije, je eden izmed tistih, ki se mu zdijo podnebne spremembe nepomembne, z njimi se naj bi pretiravalo. Še več, v boju zoper njih podobno kot njegov prijatelj Branko Grims vidi zaroto. Zaroto ekosocializma.

Tako je sklepati po intervjuju, ki ga je Janez Janša pred dnevi dal za Novo 24 tv. Tam je med razpredanjem o mafiji in globoki državi beseda nanesla na segrevanje ozračja. In Janša je poslušnemu novinarju dejal takole:

»Zdaj je čas drugačen, generacije rastejo s tem zavedanjem, da je okolje vrednota. Seveda, nekateri na levi sceni prežeti s kulturnim marksizmom so temu hitro dodali še katastrofične napovedi, ki bi jih naj povzročile podnebne spremembe. Pridiga o tem, kako podnebne spremembe izključno povzroča človek, kar je popolnoma nedokazano. Podnebne spremembe se dogajajo v zgodovini tega planeta in se bodo tudi kasneje«.

Tako, zdaj veste. Vpliv človeka na podnebne spremembe je zanemarljiv, Greta je malik, lažni kakopak, in borci za družbene spremembe so potomci starih udbašev in komunistov.

Nato je podvomil, kolikšen je vpliv človeka na podnebje. Nekakšen verjetno, a ne usoden. »Dejstvo je, da vplivamo. Dejstvo je, da onesnaževanje okolja seveda vpliva delno tudi na podnebje. Mislim pa, da to vpliva bistveno manj, kot so spremembe na Soncu oziroma stvari na katere človek ne more vplivati. Treba je to razumet in ne iz tega delati ideologije in fame in novih malikov, kot je Greta.«

Nato je prst uprl zoper socialiste, ki naj bi to zlorabljali. »Ampak socialisti so vedno znali to izkoriščati, vedno so znali pridigati o nečemu, kar je tako veliko, da se ne razume. Kar je daleč, kar ni možno normalnemu človeku takoj preveriti. To se skuša kombinirat«.

In, da ne pozabim, tudi v naši krajih je nekoč živel črni panter, izumrl pa je zato, ker se v Evropi ozračje ohlaja. Karantanci znajo to lepo povedati. Kdor ne verjame, naj gre brati Brižinske spomenike, tisti četrti del, ki so ga skrili pred vami.