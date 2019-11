Eurosong za kulturno raznolikost

Na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu želijo organizatorji izpostaviti povezavo med ljudmi in kulturno raznolikost. Prihodnje leto bo nastopilo 41 držav.

Zala Kralj in Gašper Šantl na letošnji Evroviziji

Na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki ga bo leta 2020 gostil Rotterdam, bo nastopilo 41 držav. Koncept dveh polfinalov in finalov ostaja, po letu premora pa se bosta vrnili Bolgarija in Ukrajina. S sloganom Open up! (Odpri se!) želijo organizatorji izpostaviti povezavo med ljudmi in kulturno raznolikost. Z več kot 100 Nizozemci so se pogovarjali o tem, kako jih najbolje predstavljati na največjem glasbenem dogodku v živo. Pri tem se je vedno znova ponavljal pojem odprtosti.

"Odpri se! je predvsem vabilo, da se odpremo drug drugemu, glasbi in različnim kulturam. Želeli smo prenesti tudi sporočilo, ki ustreza duhu našega časa. Živimo v časih naraščajoče polarizacije. Živimo v časih, ko svoboda ni več tako samoumevna kot nekoč. Ljudje so zaskrbljeni nad svojo svobodo, da bi bili takšni, kot želijo biti, da bi izražali svoje misli. Zdi se nam pomembno, da povabimo ljudi, da se odprejo. Odprimo se medsebojnim pogledom, medsebojnim mnenjem, nadaljujmo dialog drug z drugim," je pojasnil izvršni producent tekmovanja Sietse Bakker.

Sietse Bakker, producent Eurosonga

Rotterdam bo tekmovanje gostil, potem ko je na letošnjem tekmovanju v Tel Avivu zmagal nizozemski pevec Duncan Laurence s pesmijo Arcade. Polfinala v dvorani Ahoy bosta 12. in 14. maja, finale pa 16. maja 2020. V polfinalih bo tekmovalo 35 držav, deset najboljših iz vsakega pa se bo nato v finalu pridružilo petim velikim državam - Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji - ter gostiteljici Nizozemski, ki se v finale uvrstijo neposredno.

Eztx7Wr8PtE

RTV Slovenija bo izbor za slovenskega predstavnika na Eurosongu, EMA 2020, izvedla februarja. Izvajalci se nanj lahko prijavijo še do 19. novembra do polnoči. Tokratna novost bo, da se bosta izbranim izvajalcem pridružila dva, ki bosta izbrana preko spletnega izbora EMA FREŠ, ki na spletni strani MMC RTV Slovenija poteka od 4. novembra.