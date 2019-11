Vrhovni tožilec ovadil Žana Mahniča

Vidni člani skrajno desne stranke SDS: Žan Mahnič, Janez Janša in Zvonko Černač

Vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer je na tožilstvo vložil ovadbo zoper poslanca SDS Žana Mahniča zaradi razžalitve. "Izjava 'mafija je zaščitila mafijo' je žaljiva obdolžitev in s tem se ne gre igrati," je za STA dejal Fišer. Mahnič je danes namreč vztrajal, da stoji za svojimi izjavami.

Ustavno sodišče je v sredo do končne odločitve zadržalo tudi izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanaša na državne tožilce. Preiskovalna komisija DZ v zadevi Kangler tako do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izvajati niti preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na tožilce, ne samo na sodnike.

Mahnič, sicer predsednik omenjene preiskovalne komisije, je v odzivu na to odločitev najprej na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oz. dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo." V izjavah pa je dodal še, da imamo "očitno policijsko državo, pravosodje brez nadzora in nekatere ustavne sodnike, ki ščitijo svoje kolege. Kot da bi gledal kakšen film o mafiji."

V zvezi s temi izjavami je nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic ustavno sodišče in predsednika republike Boruta Pahorja pozval k predlogu za kazenski pregon Mahniča.

Slednja predlogu nista sledila, je pa ovadbo vložil Fišer in v njej po poročanju Radia Slovenija med drugim zapisal, da je kot tožilec in kot nekdanji ustavni sodnik globoko užaljen ob Mahničevih izjavah.

Oglasili so se tudi z Vrhovnega državnega tožilstva, kjer so izrazili zaskrbljenost ob Mahničevi izjavi. "Ker gre po našem mnenju za nedopusten napad na institucije v pravosodju, pričakujemo ustrezen odziv pristojnih državnih institucij," so zapisali.

Pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je poslančevo izjavo označila za nesprejemljivo, pa je ob tem izrazila obžalovanje, da se mora sploh odzivati na populizme.

Mahnič je danes medtem vztrajal, da stoji za svojimi izjavami. V izjavi za novinarje, ki jo je dal sicer še pred novico o Fišerjevi ovadbi, se je obregnil ob "poročanje nekaterih medijev, da sta se Knez in generalni državni tožilec Drago Šketa dogovorila, da tožilstvo zavrže kazenske ovadbe proti ustavnim sodnikom v zameno za to, da jih bo ustavno sodišče zaščitilo pred preiskovalno komisijo". Če to drži, je to po Mahničevih navedbah "škandal prve vrste in bi morali vsi odgovarjati tako, da bi odstopili, in še kaj drugega".

Na pozive k njegovemu kazenskemu pregonu je dejal, da se slednjega veseli. "Jaz jim bom lahko dokazal, da delujejo kot mafija, oni pa meni ne bodo mogli dokazati, da ne delujejo kot mafija," je dodal.

Na komentar, da ne govori tako ostro, ko ustavno sodišče odloči na primer v prid njegove stranke, pa je odgovoril, da se je prvič odzval v takem slogu. "Je pa res, da sem že večkrat v DZ o pravosodju govoril kot o mafiji," je dodal.

Ponovil je, da je treba odločitve sodišč upoštevati, ni pa jih treba spoštovati, saj ne moreš spoštovati nečesa, s čemer se ne strinjaš. Poudaril je, da upošteva tudi zadnji odločitvi ustavnega sodišča, ki je zadržalo preiskavo sodnikov in tožilcev.

Po njegovih besedah so zadnji dogodki dali preiskovalni komisiji še dodaten zagon in bodo verjetno še pred delnim poročilom začeli vlagati kazenske ovadbe. Proti komu, pa ni želel razkriti.

Danes se je sicer oglasil tudi predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, ki je Mahničevo izjavo označil kot neprimerno, saj po njegovih besedah izraža nespoštljiv odnos tudi do drugih institucij državne oblasti, ne le ustavnega sodišča.

V uradu predsednika republike pa so v četrtek za STA med drugim navedli, da predsednik "vselej opozarja, da se moramo vsi, zlasti politiki, ki sodelujemo v javnem dialogu, disciplinirano vzdržati vsake izjave, ki jo kdo lahko razume kot žaljivo, nestrpno ali celo sovražno".