Migrant, ki ga je ustrelila policija, še vedno v smrtni nevarnosti

Migranta so po prihodu v bolnišnico operirali zaradi hudih poškodbe prsnega koša in trebuha. Kaj natančno se je dogajalo v soboto, ko je policist ustrelil migranta, še zdaj ni znano.

Zdravstveno stanje migranta, ki je bil v soboto ranjen med posredovanjem hrvaških policistov v Gorskem kotarju, je stabilno, a je še vedno v smrtni nevarnosti, danes poročajo hrvaški mediji, ki se sklicujejo na vire iz reškega kliničnega centra. Migranta so operirali zaradi hudih poškodbe prsnega koša in trebuha.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je po opravljeni policijski preiskavi v nedeljo zvečer potrdil, da so migranta zadeli streli iz policijskega orožja.

"Med preiskavo ni bilo ugotovljeno, da bi bila uporaba strelnega orožja usmerjena proti konkretni osebi z namenom, da bi delovali proti osebi," je izjavil Božinović. Zadržal se je ocene, ali je bila uporaba orožja upravičena.

Hrvaška policija ni objavila drugih podrobnosti o dogodku. Potrdili so, da je bil ranjeni migrant del skupine približno 15 oseb, ki so jih hrvaški policisti sumili ilegalnega prehoda meje. Policisti so posredovali na težko dostopnem področju Gorskega kotarja, nedaleč od predora Tuhobić ob avtocesti, ki povezuje Reko in Zagreb. Hrvaški mediji so poročali, da so bili migranti po vsem sodeč namenjeni proti Sloveniji.

Ne preveč prepričljiva zgodba, ki prihaja iz virov policije pravi, da naj bi policist streljal v zrak, da bi tako poklical kolege na pomoč, a naj bi se med streljanjem spotaknil in padel ter po naključju zadel migranta. Na notranjem ministrstvu po poročanju Jutarnjega lista sicer teh navedb niso želeli ne potrditi ne zanikati.

Časnik je dodal, da je policist, ki je streljal, skupaj s kolegom nesel ranjenega moškega več kilometrov do avtomobila, s katerim naj bi ga prepeljali v bolnišnico. Isti policist pa naj bi pred dnevi "rešil življenje nekemu premraženemu migrantu".

Ostali migranti, ki so bili v skupini z ranjenim migrantom, so zatrdili, da je ranjeni migrant iz Afganistana. V časniku Večernji list so dodali, da poškodbe, ki jih je dobil migrant, nujne ne pomenijo, da je šlo za dva strela, saj je možno, da je tovrstne poškodbe povzročil zgolj en sam strel.

