Kakšen je povprečen Slovenec?

Star je 42 let, ima nižjo izobrazbo kot ženske, a vseeno je za svoje delo plačan več

© MaxPixel

Povprečen moški v Sloveniji je Franc, star 42 let in je tri leta mlajši od povprečne ženske. Na splošno ima nižjo izobrazbo kot ženske, njegova povprečna mesečna bruto plača za lani pa je bila višja od plače žensk, je za STA sporočil državni statistični urad ob 19. novembru, mednarodnem dnevu moških.

Prvič, odkar so v več kot 160-letni zgodovini na voljo zanesljivi podatki o prebivalstvu na sedanjem območju Slovenije, tu živi več moških kot žensk. Med prebivalci Slovenije je bilo 1. julija 1.045.835 moških oz. 2360 več kot žensk.

Povprečna mesečna bruto plača moškega je po začasnih podatkih za leto 2018 znašala 1836 evrov, kar je 127 evrov več od plače žensk. Skoraj polovica moških je čezmerno hranjenih, 19 odstotkov pa je debelih.

Ob rojstvu lahko lani rojen deček pričakuje, da bo dočakal 78,3 leta, kar je 5,7 leta manj kot deklica. Moški, ki so umrli lani, pa so bili v povprečju stari 74,1 leta, kar je 7,5 leta manj kot ženske. Zaradi rakavih obolenj je lani umrlo 36 odstotkov moških, in sicer največ zaradi raka prostate in pljučnega raka, s 33 odstotki pa so sledile bolezni srca in ožilja.

Prezgodnja umrljivost, torej umrljivost pred 65. letom starosti, je bolj značilna za moške. Takih smrti je bilo lani skupno 16 odstotkov, in sicer jih je bilo med moškimi 23 odstotkov, med ženskami pa deset odstotkov.

Povprečen moški v Sloveniji se je lani odselil od staršev pri starosti 29,2 leta, kar je 2,2 leta kasneje od ženske.

Prvič se je poročil pri starosti 32,6 leta, kar je 2,1 leta kasneje kot ženska. Prvič se je zaposlil pri starosti 24,5 leta, kar je 2,4 leta prej kot ženska, na prvi bolonjski stopnji pa je kot redni študent diplomiral pri starosti 24,6 leta, kar je malenkost več kot ženska.

Moški so s svojim življenjem enako zadovoljni kot ženske. Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem kot celoto je lani znašala 7,3, kar je največ od leta 2012, ko so začeli meriti ta kazalnik, še navaja statistični urad.

Na mednarodni dan moških, 19. november, ki ga obeležujejo v več kot 70 državah sveta, pozornost namenjajo zdravju moških in pomenu dobrih odnosov med spoloma, izpostavljajo pa tudi pomen njihove pozitivne vloge v družbi in družini. Obeleževanje tega dne je leta 1992 sprožil Thomas Oaster, ki je vodil center za moške študije na univerzi v Missouriju v ameriškem Kansas Cityju.